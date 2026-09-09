Agreden al influencer 'Cocituber' al realizar una mala crítica en un restaurante: "Me querían matar"

Alfonso Ortega, más conocido con el sobrenombre de 'Cocituber', es un influencer gastronómico que realiza vídeos en redes sociales yendo a restaurantes, probando su comida y dándoles una puntuación. Este martes, el creador de contenido se encontraba en Comillas (Cantabria) y fue sorprendido por los dueños de un espacio hostelero que es considerado como el peor restaurante de España.

Cocituber, creador de contenido gastronómico, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, después de, según ha contado en uno de sus vídeos, ser agredido por los responsables del restaurante anteriormente mencionado. Según narró este martes en redes, se encontraba de nuevo en la ciudad grabando un vídeo cuando, mientras estaba en la plaza, le agredieron: “Un tío enorme me agarra del cuello, me empieza a llamar de todo, me pega un puñetazo en la espalda y me tira al suelo”.

Agredido tras una reseña gastronómica

Más tarde, más calmado tras la agresión, la víctima se grabó en la habitación del hotel tras presentar una denuncia con las autoridades contra “unos hosteleros de un bar de la plaza de Comillas”. Además, ha afirmado que, tras ser asaltado, su primo le ayudó quitándole de encima a ese hombre y que en ese momento él sacó el móvil para empezar a grabar, "porque le querían matar".

Cocituber visitó el restaurante en septiembre de 2024, y que realizó una reseña "supersincera" a un sitio que todos los años cambia de nombre. Recordó, también la mala experiencia que tuvo en el lugar: “Se comía fatal, estaba todo malísimo. Todo lo que digo lo digo de corazón, de verdad. Yo no voy a hacer daño a nadie. Ese sitio, cuando fui, tenía la tarta, que me lo dijo el camarero, que llevaba 8 días ahí. La paella era incomestible. Carísimo e insalubre”.

Cocituber probando un plato en uno de sus vídeos. / @Cocituber

Su reflexión tras el ataque

Tras la agresión, el creador de contenido Cocituber, lamentó enormemente la situación y espera que no vuelva a encontrarse en un situación de estas características. “Creo que no me merezco esto. Las cosas se pueden hablar, pero no se puede venir así”. Así, Ortega, ha asegurado haber pasado un gran pavor durante la agresión, terminando el final del vídeo con una frase que refleja lo ocurrido: "Una cosa es ser mal hostelero y otra cosa es ser unos malnacidos".

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La investigación queda ahora en manos de la Guardia Civil mientras el influencer gastronómico continuará publicando en sus redes sociales visitas a diferentes restaurantes por toda España.