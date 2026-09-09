El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: "Esta ley permite solicitar adaptaciones de jornada para conciliar la vida familiar y laboral manteniendo tu salario íntegro"

Muchas familias se encuentran cada septiembre con el mismo problema: el horario del colegio no coincide con el horario laboral. Ante esa situación, la frase más habitual en la mayor parte de las empresas siempre es la misma: "pide reducción de jornada". Esa recomenación implica perder una parte del sueldo y lo que muchos desconocen es que existe una opción legal que ampara la adaptación de tu horario laboral con el del colegio de los hijos sin renunciar a un solo euro.

Este derecho se encuentra recogido en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el artículo 34.8 y permite solicitar adaptaciones de jornada para conciliar la vida familiar y laboral. Esta ley no es una reducción, sino una modificación del horario que mantiene el salario íntegro. El artículo 34. 8 abre la puerta a pedir diversas opciones que para flexibilizar la jornada como, por ejemplo, turno fijo de mañana, teletrabajo, adaptación de la distribución de turnos o entrada o salida ajustada al horario escolar.

Todo ello sin perder sueldo y sin importar si trabajas a jornada completa o parcial.

Conciliación .Una madre trabajadora ayuda a su hijo a realizar las tareas escolares.GRAFCVA5013. CASTELLÓN DE LA PLANA, 15/05/2020.-Ansiedad, fatiga mental, culpa e insomnio son las consecuencias que sufren las madres que teletrabajan durante el confinamiento, que padecen "mayor impacto psicológico" que los hombres y soportan aún más el peso de las tareas del hogar y del cuidado de los niños, según revelan a EFE una investigadora y una terapeuta.EFE/ Domenech Castelló / Domenech Castelló / EFE

Quiénes pueden solicitar este derecho

- Personas con hijos menores de 12 años.

- Quienes cuidan a su pareja.

- Quienes atienden a familiares hasta de segundo grado.

- Quienes conviven con una persona dependiente.

Por tanto, es un derecho de conciliación familiar mucho más amplio y no es solo exclusivo para los progenitores.

Cómo se pide

La solicitud debe hacerse por escrito, dirigida a Recursos Humanos o a la dirección de la empresa. En ella, debe detallarse la situación familiar, el horario del colegio, el horario de la pareja, si aplica, el motivo por el que se necesita la adaptación y realizar una propuesta concreta, es decir, turno fijo, teletrabajo, etc. A esta instancia, la empresa tiene la obligación legal de responder en 15 días naturales. En el caso de que no haya una respuesta por parte de la empresa durante ese período, la solicitud se considerará aprobada automáticamente. Por este motivo, es fundamental presentar el escrito y que quede sellado o registrado.

Qué pasa si la empresa lo deniega

Si la empresa responde con una negativa sin justificarla de forma objetiva, se puede acudir a los tribunales. El plazo para demandar es de 20 días desde que termina el periodo de respuesta. Mientras que el juez valorará si la petición es razonable, si encaja en la organización de la empresa, si los motivos familiares pesan más que los organizativos.

Además, si la empresa despide a alguien por pedir este derecho, el despido es nulo.

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Un derecho desconocido

El principal incoveniente de este derecho del que pueden beneficiarse muchas familias, es que desconocen el artículo. Como suele ocurrir, a las empresas les conviene que siga siendo así. A pesar de ser una ley contrastada, sigue siendo una de las más olvidadas del Estatuto de los Trabajadores, por lo que muchas familias aceptan reducciones de jornada sin saber que existe una alternativa que permite conciliar sin perder salario.