Estas son las nuevas normas ciclistas en carretera de la Guardia Civil en Aragón que estarán vigentes a partir de octubre: "El objetivo es que todos lleguemos a casa"
La Dirección General de Tráfico busca reducir los accidentes en las vías convencionales mediante la aplicación de estas nuevas normativas
La Guardia Civil de Tráfico de Aragón recuerda que desde octubre entran en vigor nuevas normas ciclistas que afectan tanto a quienes circulan en bicicleta como a los conductores. Varias reglas han cambiado y, probablemente todavía desconozcas cuáles son.
Los ciclistas, junto con los motoristas y los peatones, siguen siendo los usuarios más vulnerables. Por eso, estas normas buscan reforzar la convivencia entre bicicletas y vehículos y que los siniestros en carretera se vean reducidos considerablemente.
Algunas de las nuevas reglas
La primera norma se aplicará en vías urbanas y habrá que circular obligatoriamente con el casco, sin excepciones. Además, si se trabaja repartiendo en bicicleta, el casco y el chaleco reflectante serán obligatorios durante toda la actividad profesional.
En población, la bicicleta debe circular por el centro del carril para ser más visible, y los vehículos deberán mantener una distancia mínima de 5 metros respecto al ciclista que les preceda. Mientras que, al adelantar un ciclista, conviene recordar tres puntos clave: reducir la velocidad en 20 km/h respecto al límite de la vía, desplazarse completamente al carril izquierdo cuando existan más de un carril por sentido y mantener siempre 1,5 metros de separación lateral.
Los siniestros en carretera
Por tipo de vehículo, los turismos aportan 124 fallecidos, por delante de las motocicletas con 48, diecisiete menos que el verano pasado, seguidos de los peatones con 28, los cilcistas con 12 y, por último, las furgonetas con 11. En Aragón, la Guardia Civil de Tráfico ha anunciado más controles de velocidad y alcoholemia en la red autonómica durante el otoño, y el calendario de campañas europeas de la red RoadPol arranca con la vigilancia de velocidad.
El perfil del siniestro mortal de verano se repite con una regularidad bastante frecuente: por vía secundaria, un solo vehículo implicado, salida de la calzada y ningún otro conductor de por medio. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva año señalando este mismo escenario, justificando que estos siniestros están más motivados por el propio conductor que por el tráfico.
De este modo, la Guardia Civil pretende reducir con estas nuevas normas del Reglamento General de Circulación los siniestros producidos en carretera de vehículos de dos ruedas, principalmente de ciclistas, pertenecientes a uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras aragonesas. Asímismo, tanto la aplicación y el seguimiento del reglamento como de la concienciación por parte de la sociedad son de los aspectos clave para mejorar la seguridad en las vías convencionales.
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