La Fundación ”la Caixa” destinará 21 millones para su actividad en Aragón

La Fundación ”la Caixa” continúa aumentado de forma sostenida la inversión en acción social, educativa y cultural en Aragón, de la mano de un acuerdo firmado recientemente con el Gobierno de la comunidad. La colaboración entre ambas entidades permite que la Fundación dedique este año un total de 20 millones de euros a su actividad, lo que supone un millón de euros más que el año anterior. Sin embargo, la tendencia al alza no se detiene en este punto, ya que se ha anunciado que el presupuesto aún crecerá en 1 millón para el año 2027.

Entre los objetivos marcados en el convenio destacan colaborar para la mejora de las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo a colectivos desfavorecidos y velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. “Ante el cambio constante que caracteriza nuestros tiempos, queremos ser una garantía de estabilidad y un puerto seguro para las personas que pasan por situaciones de dificultad en Aragón”, ha explicado el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Josep Maria Coronas.

Impacto real

Por su parte, el presidente aragonés, Jorge Azcón ha querido poner en valor el compromiso de la Fundación con el territorio: “Quiero agradecer personalmente, en nombre de todos los aragoneses, esta apuesta, porque significa que podremos mejorar la vida de muchas más personas y ampliar el número de beneficiarios de estas iniciativas”. A su vez, ha resaltado la importancia de la colaboración, que ha permitido alcanzar la cifra de 21 millones de inversión para el próximo año: “Es una muestra clara de que, cuando las instituciones y las entidades sumamos esfuerzos, conseguimos que nuestra acción llegue más lejos y tenga un mayor impacto en la vida de los ciudadanos”.

La Fundación ”la Caixa», a través de su programa CaixaProinfancia, atiende a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias se encuentran en riesgo o situación de exclusión. En el 2025 cubrió en Aragón a 4.514 menores y 2.561 familias, con un presupuesto superior a los cinco millones de euros. A esta labor se suma Incorpora, orientado a facilitar el acceso al empleo de colectivos con especiales dificultades, como personas con discapacidad, desempleados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género o personas migradas. En 2025, esta iniciativa facilitó 1.184 puestos de trabajo en la comunidad gracias a la colaboración de 450 empresas.

La entidad también desarrolla programas dirigidos a personas en situaciones de especial vulnerabilidad y a los mayores. El Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas busca mejorar la calidad de la atención a quienes se encuentran al final de la vida y a sus familias, y cuenta con tres equipos en Aragón. Durante 2025, llegó a 939 pacientes y 1.218 familiares. Por su parte, el programa de Personas Mayores promueve un envejecimiento activo y saludable a través de actividades en 25 centros de la comunidad; el pasado año participaron 19.565 usuarios en un total de 629 propuestas.

Además, las Convocatorias de Proyectos Sociales apoyan iniciativas impulsadas por entidades aragonesas: en 2025 respaldaron 43 proyectos, con una inversión de 1,3 millones de euros. A esta línea de actuación se añade el apoyo canalizado a través de la red de oficinas de CaixaBank, que, mediante ayudas de la Fundación ”la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de proximidad en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo de 2025 se concedieron 83 ayudas de este tipo en Aragón, con una inversión total de 470.000 euros.

Apoyo a la cultura

Otra de las claves del convenio firmado entre la Fundación y el Gobierno aragonés es la divulgación de la cultura y la ciencia, especialmente a través de CaixaForum Zaragoza, que el año pasado recibió un total de 269.972 visitantes, además de organizar dos muestras itinerantes, que sumaron más de 62.000 visitantes. A ello se suma la promoción del desarrollo individual y colectivo a través de su programación cultural en Aragón, con conciertos participativos y conciertos escolares que permite el acercamiento de las humanidades, las artes escénicas y la música a los ciudadanos aragoneses.

En el ámbito educativo, el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación ”la Caixa”, llegó en 2025 a 44.790 escolares y 1.125 docentes de 280 escuelas. La entidad también promueve la formación de excelencia mediante su programa de Becas, que cubre todas las etapas de la educación superior. El año pasado, en Aragón se concedieron dos becas de grado; cuatro becas de posgrado en el extranjero; una beca de doctorado y dos más de posdoctorado. Y, finalmente, también impulsa la investigación biomédica a través de distintas convocatorias para financiar proyectos en Aragón.