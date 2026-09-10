Las muertes por suicidio, 3.808 en 2025, suman el tercer descenso anual consecutivo

El Ministerio de Sanidad prepara un real decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Salud Mental, que permitirá disponer de información "homogénea" sobre la salud mental de la población. Contará, como primer instrumento específico, con un Registro Estatal del Suicidio, según ha avanzado este jueves en rueda de prensa la ministra Mónica García. Sobre la mesa, los últimos datos disponibles (provisionales) correspondientes a 2025: se registraron 3.808 fallecimientos, frente a los 3.953 de 2024, los 4.116 de 2023 y los 4.227 de 2022. De confirmarse los datos provisionales, supondría el tercer año consecutivo de descenso y una reducción acumulada de 419 fallecimientos desde 2022, un 9,9% menos.

En 2024 fallecieron por suicidio 2.902 hombres y 1.051 mujeres, y la tasa de mortalidad se situó en 8,09 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Los datos provisionales de 2025 sitúan esa tasa en 7,71 por cada 100.000 habitantes. Coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este jueves, García ha comparecido acompañada por la Comisionada de Salud Mental, Belén González, para valorar las cifras.

"Llegamos con datos de una tendencia afortunadamente descendente y una evolución esperanzadora, pero hay que interpretarla con prudencia. Siguen siendo 3.808 vidas perdidas y familias rotas", ha dicho la ministra.

Un fenómeno complejo

El suicidio, ha continuado, es un "fenómeno complejo y multicausal". Desde su departamento se ha hecho en los últimos años un esfuerzo para situar la salud mental como una prioridad de las políticas públicas y por reforzar la prevención del suicidio como una "prioridad de país".

La titular de Sanidad ha adelantado que su departamento está redactando un real decreto que regulará el Sistema de Vigilancia de Salud Mental y creará el primer Registro Estatal del Suicidio. Un sistema "que nos permita saber qué está ocurriendo. Puede sonar una norma muy técnica, pero consiste en saber qué está pasando con la salud mental de la gente. No se puede prevenir lo que no se conoce", ha dicho.

Factores asociados

El Registro Estatal del Suicidio permitirá mejorar el conocimiento sobre la incidencia y sus factores asociados, detectar agrupaciones de casos, identificar métodos emergentes y observar posibles cambios de tendencia.

El Sistema de Vigilancia de Salud Mental se integrará en la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y contará con una unidad central, coordinada con las unidades autonómicas, y con un Comité Técnico encargado de establecer procedimientos comunes para garantizar un funcionamiento homogéneo en todo el territorio.

El registro detalla Sanidad, integrará información procedente de distintas fuentes sanitarias, estadísticas y médico-forenses para mejorar el conocimiento sobre el suicidio y sus factores determinantes. Permitirá disponer de indicadores más homogéneos y comparables, reforzar la investigación y orientar con mayor precisión las políticas de prevención y las actuaciones dirigidas a las personas y familias afectadas.

Plan de prevención

La mejora de la información y la vigilancia forma parte del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, abunda Sanidad. Uno de sus instrumentos es el Observatorio para la Prevención del Suicidio.

El Observatorio va a impulsar grupos de trabajo sobre vigilancia e información, prevención comunitaria, comunicación responsable, investigación, determinantes sociales y coordinación institucional, con participación también de comunidades autónomas, entidades locales, universidades, sociedades científicas, asociaciones y tercer sector.

122 proyectos

El Plan cuenta con una financiación de 17,83 millones de euros anuales en 2025 y 2026 para desarrollar actuaciones impulsadas por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). En la convocatoria de 2025 se financiaron 122 proyectos, orientados hacia modelos de prevención más comunitarios, preventivos y centrados en la persona.

Para la convocatoria de 2026 se han presentado 110 proyectos. Entre las actuaciones se encuentran proyectos de hospitalización domiciliaria en salud mental, programas de posvención para supervivientes, familiares y allegados, formación de profesionales y agentes comunitarios, intervenciones en centros educativos y penitenciarios y actuaciones dirigidas a colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

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Por otro lado, Sanidad recuerda que existe la Línea 024 -un servicio público, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, atendido por profesionales especializados- se ha "consolidado" como un recurso público de apoyo para las personas con ideación suicida, sus familiares y allegados. Desde su puesta en marcha, el 10 de mayo de 2022, y hasta el 30 de junio de 2026, ha atendido 602.739 llamadas. A ellas se suman 87.496 conversaciones a través del servicio de chat desde su incorporación en junio de 2023. Solo durante 2025 se atendieron 162.184 llamadas y 42.265 chats.