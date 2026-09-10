La multa de 200 euros a un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera

Septiembre marca para muchos el final definitivo de las vacaciones y la vuelta a la rutina. El regreso al trabajo, al colegio y a los desplazamientos habituales vuelve a llenar las carreteras después de uno de los periodos con mayor movilidad del año. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) dio por finalizado el pasado lunes su dispositivo especial de retorno de las vacaciones de verano.

Durante esos días, Tráfico puso en marcha diferentes medidas para facilitar la circulación en los puntos con mayor intensidad de vehículos. Se habilitaron carriles reversibles y adicionales, se paralizaron determinadas obras, se limitaron pruebas deportivas y otros eventos y también se restringió la circulación de camiones de mercancías en algunos tramos, fechas y horarios concretos.

Sin embargo, el fin de la Operación Retorno no significa que haya que bajar la guardia. La DGT continúa recordando la importancia de respetar las normas de circulación, especialmente en lo relativo a la velocidad y a las maniobras peligrosas, dos factores que pueden aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un accidente.

Un coche de la Guardia Civil en Madrid / Mariscal / EFE

Pero hay otro aspecto que también puede traer problemas a los conductores: encontrarse con una señal que no conocen. Esto puede ocurrir especialmente al viajar a otras ciudades o circular por carreteras en las que existen indicaciones poco habituales. Y hay una de ellas que conviene tener muy presente porque ignorarla puede acabar en una multa de 200 euros.

La señal S-514b

Se trata de la señal S-51b, relacionada con los carriles destinados a vehículos de alta ocupación, los conocidos como carriles VAO. Su función es indicar que uno o varios carriles están reservados exclusivamente a vehículos que transportan un número mínimo de ocupantes.

En la propia señal aparece el número de personas necesarias para poder circular por ese carril. Cuando figura, por ejemplo, la indicación “2+”, significa que el vehículo debe llevar al menos dos ocupantes. La cifra concreta puede variar y es determinada por el organismo encargado de gestionar la vía.

Cuando figura, por ejemplo, la indicación “2+”, significa que el vehículo debe llevar al menos dos ocupantes

La DGT también explica que estos carriles pueden estar autorizados para otros tipos determinados de vehículos, en cuyo caso la señal puede incorporar diferentes símbolos para mostrar quiénes pueden utilizarlos.

Circular por un carril VAO sin cumplir los requisitos establecidos está considerado una infracción y puede conllevar una sanción de 200 euros. Además, Tráfico cuenta con sistemas de vigilancia que permiten controlar si los vehículos respetan las condiciones de acceso a estos carriles.

Noticias relacionadas

Por eso, conocer el significado de la señal S-51b puede evitar más de un susto. No solo por la posible multa, sino porque respetar correctamente la señalización ayuda a mejorar la fluidez del tráfico y, sobre todo, la seguridad en carretera.