Última hora y actualidad sobre los incendios en España

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

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Fuente: El Periódico

Azcón anuncia más de 50 millones de inversión para paliar los daños de los incendios El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves, en el pleno de las Cortes de Aragón, las medidas adicionales que va a adoptar el Ejecutivo autonómico de cara a reforzar los servicios de prevención y extinción de incendios de la comunidad autónoma. En total, el conjunto de medidas va a suponer una inversión de más de 51 millones de euros, que se suman al esfuerzo que el Gobierno aragonés venía aplicando desde agosto de 2023. Se trata, ha señalado, de "la mayor inversión en la historia de Aragón".

Suben a 296.502 las hectáreas quemadas por fuegos en España, más del triple del promedio La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre. Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Santa María de la Alameda (Madrid) Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han dado este miércoles por estabilizado el incendio declarado ayer en Santa María de la Alameda tras la evolución favorable de los trabajos llevados a cabo durante la noche. El estado del incendio, que ha afectado alrededor de 43 hectáreas, se ha comprobado gracias a un vuelo de reconocimiento efectuado este miércoles por la mañana, según ha informado el 112 en sus redes sociales. En la zona todavía siguen trabajando 11 dotaciones terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Bomberos y Agentes Forestales de la región, que se centran en rematar y controlar los puntos calientes del incendio.

Bomberos y forestales refrescan el terreno del incendio forestal de Polop (Alicante) Siete dotaciones de los bomberos y cuatro unidades forestales continúan a primera hora del miércoles refrescando el terreno del área del incendio forestal en un bancal de difícil acceso en la partida de Bacorero, en el término de Polop de la Marina (Alicante), que ha quemado unas 36 hectáreas. El fuego se originó al mediodía del martes y fue dado por estabilizado a las 20.30 horas aunque los bomberos y forestales han trabajado durante las horas nocturnas para disminuir las altas temperaturas y evitar reproducciones.

Continúan las labores de extinción del incendio declarado en Santa María de la Alameda (Madrid) Los Bomberos de la Comunidad prosiguen durante la mañana de este miércoles con las "complicadas" labores de extinción del incendio declarado este martes, alrededor de las 16:00 horas, bajo el puente del Río Cofio, en el municipio madrileño de Santa María de la Alameda. "Las labores de extinción han sido complicadas por las fuertes rachas de viento, de hasta unos 50 kilómetros por hora", ha destacado Almudena Viñas, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, quien ha añadido que la lluvia que está cayendo a primeras horas en la capital "favorece la extinción del incendio". Viñas, no obstante, ha resaltado que habrá que esperar "a las primas horas de la mañana, con la incorporación de los medios aéreos", los cuales podrán "ayudar a estabilizar las zonas más complicadas para acceder", puesto que se trata de un terreno "muy abrupto y puede ser peligroso para las dotaciones".

Controlado incendio en el monte de la Tortuga (Ceuta), donde migrantes realizan fogatas Un incendio afectó en la noche de este martes a la ciudad autónoma de Ceuta, concretamente a la zona de García Aldave, lo que se conoce como Monte de la Tortuga. Lee aquí la noticia completa.

Los trabajos en el incendio de la M-505 a su paso por el río Cofio (Madrid) evolucionan de forma favorable Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando "favorablemente" en la extinción de un incendio en la M-505, a la altura del puente del río Cofio, que se ha originado este martes por la tarde. Además, a pesar de que en un primer momento se confinaron las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación, en Santa María de la Alameda, por posible afección por humo, ya se han desconfinado, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid con datos a las 21 horas. La carretera M-505 permanece cortada entre La Paradilla y el puente del Rio Cofio. En el lugar, han estado trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región, que seguirán a lo largo de la noche cuando se esperan rachas continuadas de viento.

Estabilizado el incendio declarado en la Baronía de Rialb (Lleida) Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio forestal que se ha declarado este martes cerca del núcleo de Treguany, en el municipio de la Baronía de Rialb (Lleida). Los bomberos han recibido el aviso a las 16:07 horas de la aparición de columnas de humo por la caída de rayos, según ha informado este cuerpo en su cuenta de X. Un total de 21 dotaciones siguen trabajando para extinguir este incendio tras la retirada de los medios aéreos.

El incendio forestal de Polop (Alicante) afecta a unas 36 hectáreas hasta el momento El incendio forestal declarado este martes en un bancal de difícil acceso por tierra en la partida de Bacorero, en el término municipal alicantino de Polop de la Marina, afecta ya a unas 36 hectáreas aproximadamente, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Diez medios aéreos y dieciocho dotaciones terrestres trabajan para sofocar este fuego, iniciado poco antes de las doce del mediodía como de vegetación rural montañosa y reclasificado posteriormente como forestal. Los medios aéreos han pasado de siete a diez y también ha aumentado el número de dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, un total de trece.