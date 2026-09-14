Los expertos lo confirman: por qué las tapas de los inodoros públicos tienen forma de 'U'

Los baños públicos son un lugar que pueden salvar de un apuro, pero también pueden resultar desagradables si no se hace un mantenimiento adecuado. Por ello, fontaneros y otros responsables del diseño de estos espacios idearon una forma práctica para mantener la higiena en estos lugares comunes.

Los asientos de los inodoros públicos, como los que se encuentran en aviones o trenes, suelen tener un hueco en la parte delantera, algo que no sucede habitualmente en lugares privados como en los hogares. Aunque parezca un detalle minoritario, este diseño aparentemente incompleto cumple una función importante.

¿Por qué tienen los asientos del inodoro forma de 'U'?

Una de las principales razones por este hueco en los inodoros públicos es la higiene. De acuerdo con la directora de desarrollo de código de la Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO), Lynne Simnick, esa apertura facilita la limpieza para las usuarias sin entrar en contacto con el asiento, según explicó en una entrevista con Slate.

En paralelo, esta apertura también facilita la limpieza y reduce la superficie con la que el cuerpo puede entrar en contacto, lo que puede contribuir a mantener unas mejores condiciones de higiene, de acuerdo con el blog del fabricante estadounidense de inodoros Danube Toilet.

En algunos países, como Estados Unidos, existen normas que recomiendan el uso de estos asientos para mejorar y mantener la higiene en espacios públicos. En España, pese a no estas mismas directrices, es un diseño recurrente en espacios compartidos. Además, algunos reglamentos extranjeros relacionados con la accesibilidad apuntan a esta forma de 'U' como una opción especialmente recomendada para personas con discapacidad o de edad avanzada.

¿Por qué no se utilizan en los baños privados?

Los baños en los hogares son lugares que suelen limpiarse con frecuencia y tienen menos uso que los públicos. Por ello, reducir la superficie con la que se puede entrar en contacto deja de ser una prioridad tan importante y se prima la estética junto con la comodidad.

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Al tener una mayor superficie que un asiento con apertura, los modelos cerrados pueden resultar más cómodos y versátiles en los baños de casa. Además, la ausencia de ranuras y esquinas hace que algunos modelos se consideren más fáciles de limpiar.