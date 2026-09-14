Gonzalo (43 años) dejó su vida en la ciudad para construir una cabaña en el Pirineo: "Con muy poco podía sobrevivir"

Tenía una vida que, a la vista de cualquiera, parecía completa. Trabajo estable, amigos, una rutina construida durante años y una profesión que siempre había considerado vocacional. Pero algo dentro de Gonzalo le decía que faltaba una pieza. Hasta que un viaje al Pirineo le cambió la vida.

Una noche, mientras viajaba en furgoneta hacia el Aneto con unos amigos, pasó por Benasque y tuvo una sensación que no había experimentado antes: se imaginó viviendo allí. Al volver a Logroño encendió el ordenador y buscó alquileres en la zona. Meses después estaba haciendo las maletas. Aquella decisión acabaría convirtiéndose en uno de los proyectos que marcarían su vida: construir una cabaña de madera en pleno Pirineo y vivir en ella durante una larga temporada.

De diseñador gráfico a construir su propio refugio

Antes de llegar a la montaña, Gonzalo trabajaba como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Era una vida que, en teoría, cumplía con todo lo que se esperaba para ser feliz, pero él sentía un vacío que no sabía explicar. La idea de vivir de una forma más conectada con la naturaleza fue creciendo poco a poco. En el valle de Benasque empezó a fijarse en las bordas y refugios de montaña y pensó que sería increíble tener un lugar propio donde poder vivir, trabajar y estar rodeado de naturaleza.

El problema era que los refugios existentes no estaban pensados para eso. Algunos pertenecían a pastores y otros eran espacios abiertos para excursionistas. Él buscaba algo diferente: un lugar donde pudiera tener también su ordenador y desarrollar su trabajo. La solución fue construirlo él mismo.

Una cabaña levantada con sus propias manos

Este burgarlés de 43 años reconoce que nunca había sido especialmente habilidoso con el bricolaje. “Nunca he sido de bricolaje, nunca he sido manitas”, explica. Pero decidió cambiar esa mentalidad y aprender sobre la marcha. Con materiales reciclados y aprovechando lo que tenía disponible, fue levantando la estructura poco a poco. La madera procedía en parte de materiales reutilizados y también recuperó elementos como la ventana. El coste total del proyecto fue de aproximadamente 7.000 euros.

Después, vivir allí tenía unos gastos muy reducidos: no pagaba alquiler, ni hipoteca, ni facturas habituales. Sus principales gastos eran la comida, el teléfono, los datos y algo de gasolina. “Con muy poco podía sobrevivir”, explica.

Agua de manantial, placa solar y estufa de leña

La vida en la cabaña exigía organización. Para el agua acudía a un manantial cercano y cada pocos días llenaba garrafas para cocinar, beber y ducharse. La electricidad llegaba mediante una pequeña placa solar con batería, suficiente para cargar el móvil, encender luces LED y cubrir sus necesidades básicas. En invierno, la estufa de leña se convirtió en una pieza fundamental, incluso para cocinar.

No era una vida sin esfuerzo. Había que cortar leña, hacer mantenimiento, organizar los recursos y adaptarse a las condiciones de la montaña. Pero para Gonzalo esa rutina formaba parte del atractivo.

Una soledad elegida, no una soledad impuesta

Vivir aislado en una cabaña podría parecer una experiencia solitaria, pero Gonzalo lo explica de otra forma. Para él no era aislamiento, porque seguía teniendo contacto con otras personas.

Sus amigos iban a visitarle y, cuando quería ver gente, en apenas media hora podía bajar hasta Benasque para encontrarse con conocidos. “La soledad era totalmente escogida, con lo cual era un regalo esa soledad”, cuenta.

Además, el proyecto empezó a crecer en redes sociales. Compartir la construcción de la cabaña hizo que muchas personas descubrieran su historia y acabaran visitándole o conectando con él.

La llegada de Altair y una nueva aventura

Después de un año y medio viviendo en la cabaña apareció Altair en su camino. Ella también estaba vinculada al mundo de la naturaleza y la creación de contenido. Se conocieron a través de redes sociales y acabaron compartiendo aquella forma de vida.

Juntos tomaron una decisión todavía más arriesgada: abandonar la comodidad que habían construido y emprender una aventura por diferentes países para profundizar en su relación con los caballos.

El proyecto, llamado Vínculo Salvaje, nació con una idea ambiciosa: aprender de los caballos y realizar una travesía conectada con estos animales. Antes de iniciar el viaje desmontaron la cabaña y dejaron el terreno tal y como lo encontraron, porque desde el principio había sido un proyecto temporal.

El aprendizaje de vivir contra corriente

La historia de Gonzalo no va solo de una cabaña. Va de tomar decisiones sin tener todas las respuestas. Dejó una profesión estable para convertirse en creador de contenido, aprendió habilidades que nunca había tenido y apostó por una forma de vida que muchas personas considerarían demasiado arriesgada.

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Él cree que uno de los mayores obstáculos para cumplir sueños es pensar que todo llegará cuando se consiga un objetivo concreto. Para él, la clave está en disfrutar del proceso. “Yo soy feliz cuando me siento libre y me siento libre cuando siento que estoy siguiendo mi camino”, explica. Ahora, tras aquella etapa en la cabaña y después de sus viajes, Gonzalo continúa vinculado al Pirineo junto a Altair, construyendo una vida alejada de lo convencional.

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