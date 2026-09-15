Qué hay que hacer para sintonizar La Séptima en la televisión desde el próximo 5 de noviembre

La TDT va a volver a cambiar y lo hace acompañada de un nuevo canal que ya está en boca de todos. La Séptima comenzará sus emisiones el 5 de noviembre de 2026 dentro del múltiple MPE5, compartiendo espacio con cadenas como DKISS, Real Madrid TV y TEN.

Pero hay una cosa importante que debes tener en cuenta: La Séptima no aparecerá simplemente por encender la televisión ese día. A partir de las 08:00 horas del 5 de noviembre, será obligatorio realizar una nueva búsqueda de canales en el televisor para captar la nueva señal y reorganizar las posiciones.

Este lanzamiento coincide con la primera fase de la llegada de la tecnología DVB-T2 y las emisiones UHD a España, aunque La Séptima comenzará emitiendo en alta definición (HD, no en 4K). Para disfrutar del canal, no hace falta comprar una tele nueva, ni instalar aplicaciones, ni pagar nada; llegará de forma totalmente gratuita y en abierto a través de la antena de toda la vida.

¿Cómo sintonizar y encontrar La Séptima paso a paso?

Para que el televisor reconozca el nuevo canal y actualice las frecuencias afectadas por los cambios de Atresmedia y Mediaset, tendrás que seguir este procedimiento en tu mando y pantalla:

Accede al menú principal: Pulsa el botón de Ajustes, Configuración o Menú en el mando a distancia de tu televisión. Busca el apartado de sintonización: Navega entre las opciones hasta encontrar el apartado de Canales, Sintonización o Instalación. Inicia la búsqueda automática: Selecciona la opción de búsqueda automática (o sintonización automática) y deja que el televisor escanee de forma autónoma todas las frecuencias disponibles. El proceso puede tardar unos minutos. Comprueba el resultado: Una vez finalizada la búsqueda, comprueba si La Séptima se ha añadido a la lista

Que La Séptima emita dentro del múltiple MPE5 no significa que vaya a situarse automáticamente en el 'canal 7' del mando. Su posición en la parrilla dependerá de cómo ordene tu TV los canales o de tus preferencias personales. Si sueles tener los canales ordenados de forma manual, es muy probable que tengas que volver a colocarlo en el lugar que desees.

¿Qué hacer si La Séptima no aparece después de resintonizar?

Si has completado la búsqueda automática y el canal no rinde señales de vida, puedes seguir estas recomendaciones para solucionar el fallo: Repite la búsqueda: En ocasiones, una primera pasada rápida puede pasar por alto algunas frecuencias. Vuelve a lanzar la sintonización automática; Comprueba otros canales: Revisa si al lado de La Séptima faltan otros canales conocidos. Si notas que te falta más de una señal habitual, el problema puede venir de la instalación de la antena; Revisa la antena colectiva: Si vives en un edificio con comunidad de vecinos, es posible que la antena colectiva requiera de algún ajuste en sus amplificadores o frecuencias por parte de un instalador autorizado para captar los nuevos canales.

¿Necesitas cambiar de televisión?

No. No tendrás que comprar una televisión nueva para ver La Séptima. Al emitir en formato HD dentro del espacio MPE5, cualquier televisor actual de alta definición podrá sintonizarla sin problemas.

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El nuevo estándar DVB-T2 y la codificación HEVC/H.265 solo se están implementando en esta primera fase para las emisiones en ultra alta definición (UHD) de otros múltiples (como el RGE2). Los televisores que no sean compatibles con esta tecnología más avanzada no se apagarán el 5 de noviembre; las emisiones en HD seguirán funcionando con total normalidad conviviendo en paralelo, por lo que no debes temer ningún tipo de "apagón" generalizado en tu aparato.

Fuente: El Periódico