Los mecánicos coinciden: "Un cambio en los hábitos de conducción pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 20%"
Los conductores pueden llevar a cabo mucho gestos sencillos que ayudan al gasto de combustible
Coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad el próximo 16 de septiembre, Norauto, líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, quiere concienciar a los conductores sobre el impacto que tiene el estado de su vehículo tanto en su bolsillo como en el medio ambiente. Para lograrlo, Manuel Magro, formador de Mecánica y Diagnosis en Norauto, ha recopilado los puntos clave y los hábitos de conducción que permiten recortar drásticamente el consumo de carburante y las emisiones contaminantes.
"Mucha gente piensa que para contaminar menos hay que cambiar de coche obligatorio, pero la realidad es que un correcto mantenimiento del vehículo actual y un cambio en los hábitos de conducción pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 20%”, explica Manuel Magro, especialista técnico de Norauto España. A continuación, se detallan los consejos del experto para lograr una conducción más eficiente y sostenible.
Consejos para ahorrar combustible
El mantenimiento preventivo: la clave mecánica
Un motor eficiente es un motor limpio. Por ello, el mecánico de la marca destaca tres elementos críticos:
- Los neumáticos: circular con una presión inferior a la recomendada por el fabricante incrementa la resistencia a la rodadura. Esto no solo eleva el consumo de combustible alrededor de un 3%, sino que acelera el desgaste del neumático y compromete la seguridad.
- Filtros de aire y aceite: un filtro de aire obstruido impide que el motor "respire" correctamente, empeorando la mezcla de combustión y aumentando el gasto de carburante.
- Descarbonización y sistema de inyección: con el tiempo, se acumula carbonilla en el motor. Realizar una limpieza del sistema de inyección o una descarbonización ayuda a recuperar la eficiencia original del motor y reduce las emisiones de gases nocivos de cara a la ITV.
Hábitos al volante que transforman el consumo
La forma de conducir influye directamente en los litros por kilómetro:
- Conducción eficiente: evitar los acelerones bruscos y las frenadas de última hora. Mantener una velocidad uniforme y utilizar el freno motor (reducir marchas) ayuda a mantener el consumo a cero en las deceleraciones.
- Uso de marchas largas: se recomienda cambiar de marcha entre 1.500 y 2.000 rpm en motores diésel, y entre 2.000 y 2.500 rpm en motores de gasolina, rodando siempre que sea posible en la marcha más larga permitida.
- Apagar el motor en paradas prolongadas: si el coche no dispone de sistema Start/Stop, se aconseja apagar el motor en paradas de más de un minuto (como retenciones o semáforos prolongados), ya que el ralentí sigue consumiendo y emitiendo gases.
Logística y climatización
- El peso y la aerodinámica: Llevar el maletero lleno "por si acaso" o mantener instalados los portaequipajes o baca cuando no se usan penaliza la aerodinámica y aumenta el peso, lo que dispara el consumo, especialmente en autopista.
- Uso inteligente del aire acondicionado: El aire acondicionado está conectado al motor y consume energía. El experto recomienda usarlo de forma moderada y recurrir a las ventanillas bajadas solo en ciudad (a bajas velocidades), ya que en autopista las ventanillas abiertas rompen la aerodinámica y gastan más que el propio aire acondicionado.
Maximizar la tecnología en vehículos híbridos (HEV y PHEV)
Para quienes conducen un coche híbrido, el mecánico de Norauto destaca que el secreto está en aprender a gestionar la energía:
- Aprovechar la frenada regenerativa: a diferencia de un coche convencional, al levantar el pie del acelerador o frenar de forma suave y anticipada, el motor eléctrico actúa como un generador, recuperando energía para la batería. "Hay que aprender a 'frenar con la mirada', anticipándose a los semáforos para recargar la batería gratis", añade el experto.
- Uso estratégico de los modos de conducción: utilizar el modo Eco en ciudad suaviza la respuesta del acelerador y prioriza el uso del motor eléctrico. En el caso de los híbridos enchufables (PHEV), se recomienda usar el modo 100% eléctrico (EV) en núcleos urbanos y reservar el modo híbrido para las autopistas, donde el motor térmico es más eficiente.
- La importancia de salir con la batería cargada (en PHEV): enchufar el vehículo en casa o en el trabajo de forma regular garantiza que los trayectos diarios se realicen con cero emisiones. Conducir un híbrido enchufable con la batería "a cero" obliga al motor de gasolina a mover un coche más pesado debido al peso de las baterías, lo que eleva el consumo por encima de la media.
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