Los mecánicos coinciden: "Un cambio en los hábitos de conducción pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 20%"

Coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad el próximo 16 de septiembre, Norauto, líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, quiere concienciar a los conductores sobre el impacto que tiene el estado de su vehículo tanto en su bolsillo como en el medio ambiente. Para lograrlo, Manuel Magro, formador de Mecánica y Diagnosis en Norauto, ha recopilado los puntos clave y los hábitos de conducción que permiten recortar drásticamente el consumo de carburante y las emisiones contaminantes.

"Mucha gente piensa que para contaminar menos hay que cambiar de coche obligatorio, pero la realidad es que un correcto mantenimiento del vehículo actual y un cambio en los hábitos de conducción pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 20%”, explica Manuel Magro, especialista técnico de Norauto España. A continuación, se detallan los consejos del experto para lograr una conducción más eficiente y sostenible.

Consejos para ahorrar combustible

El mantenimiento preventivo: la clave mecánica

Un motor eficiente es un motor limpio. Por ello, el mecánico de la marca destaca tres elementos críticos:

Los neumáticos : circular con una presión inferior a la recomendada por el fabricante incrementa la resistencia a la rodadura. Esto no solo eleva el consumo de combustible alrededor de un 3%, sino que acelera el desgaste del neumático y compromete la seguridad.

: circular con una presión inferior a la recomendada por el fabricante incrementa la resistencia a la rodadura. Esto no solo eleva el consumo de combustible alrededor de un 3%, sino que acelera el desgaste del neumático y compromete la seguridad. Filtros de aire y aceite: un filtro de aire obstruido impide que el motor "respire" correctamente, empeorando la mezcla de combustión y aumentando el gasto de carburante.

un filtro de aire obstruido impide que el motor "respire" correctamente, empeorando la mezcla de combustión y aumentando el gasto de carburante. Descarbonización y sistema de inyección: con el tiempo, se acumula carbonilla en el motor. Realizar una limpieza del sistema de inyección o una descarbonización ayuda a recuperar la eficiencia original del motor y reduce las emisiones de gases nocivos de cara a la ITV.

Hábitos al volante que transforman el consumo

La forma de conducir influye directamente en los litros por kilómetro:

Conducción eficiente: evitar los acelerones bruscos y las frenadas de última hora. Mantener una velocidad uniforme y utilizar el freno motor (reducir marchas) ayuda a mantener el consumo a cero en las deceleraciones.

evitar los acelerones bruscos y las frenadas de última hora. Mantener una velocidad uniforme y utilizar el freno motor (reducir marchas) ayuda a mantener el consumo a cero en las deceleraciones. Uso de marchas largas: se recomienda cambiar de marcha entre 1.500 y 2.000 rpm en motores diésel, y entre 2.000 y 2.500 rpm en motores de gasolina, rodando siempre que sea posible en la marcha más larga permitida.

se recomienda cambiar de marcha entre 1.500 y 2.000 rpm en motores diésel, y entre 2.000 y 2.500 rpm en motores de gasolina, rodando siempre que sea posible en la marcha más larga permitida. Apagar el motor en paradas prolongadas: si el coche no dispone de sistema Start/Stop, se aconseja apagar el motor en paradas de más de un minuto (como retenciones o semáforos prolongados), ya que el ralentí sigue consumiendo y emitiendo gases.

Logística y climatización

El peso y la aerodinámica: Llevar el maletero lleno "por si acaso" o mantener instalados los portaequipajes o baca cuando no se usan penaliza la aerodinámica y aumenta el peso, lo que dispara el consumo, especialmente en autopista.

Llevar el maletero lleno "por si acaso" o mantener instalados los portaequipajes o baca cuando no se usan penaliza la aerodinámica y aumenta el peso, lo que dispara el consumo, especialmente en autopista. Uso inteligente del aire acondicionado: El aire acondicionado está conectado al motor y consume energía. El experto recomienda usarlo de forma moderada y recurrir a las ventanillas bajadas solo en ciudad (a bajas velocidades), ya que en autopista las ventanillas abiertas rompen la aerodinámica y gastan más que el propio aire acondicionado.

Maximizar la tecnología en vehículos híbridos (HEV y PHEV)

Para quienes conducen un coche híbrido, el mecánico de Norauto destaca que el secreto está en aprender a gestionar la energía:

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