El plato favorito de la gastronomía aragonesa de Andrea Ropero, periodista y mujer de Iñaki López: "No dejamos ni una patata"

La gastronomía de Aragón es una de las más conocidas de España gracias a un sinfín de propuestas culinarias que hacen las delicias a más de uno. En cualquiera de las tres provincias aragonesas se pueden degustar platos de gran calidad y con sello aragonés gracias a su materia prima. Cuando abandonamos la comunidad para emprender una nueva aventura lejos de nuestras fronteras, los guisos típicos de la abuela o las recetas suelen ser una de las cosas más añoradas por todos.

Vivir lejos de Aragón suele agudizar el orgullo por los sabores de la infancia. El territorio aragonés puede presumir de tener una materia prima envidiable y una tradición culinaria de primer nivel donde destacan platos como la borraja, el ternasco de Aragón, el jamón de Teruel o alguno de sus postres más típicos. La periodista aragonesa Andrea Ropero, reportera del programa El Intermedio, no ha dejado pasar la ocasión para destacar cuál es uno de sus platos favoritos de la gastronomía aragonesa.

Un plato conocido en toda España

La periodista, afincada en Madrid junto a su pareja Iñaki López, tiene el cargo de ser 'Embajadora del Ternasco Asado 2026', una distinción que recibió con ilusión calificando a este producto de la gastronomía de Aragón como una de sus joyas. El Ternasco de Aragón cuenta con el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Para la periodista aragonesa Andrea Ropero, reportera de El Intermedio afincada en Madrid junto a su pareja Iñaki López, el recetario de su tierra sigue teniendo un lugar de honor en la mesa.

Este tipo de carne procede de un cordero autóctono alimentado únicamente con leche materna y cereales, con un tamaño intermedio entre el lechal y el pascual. Esta crianza le otorga una carne especialmente jugosa y un equilibrio sabor ni demasiado suave ni excesivamente intenso. Andrea Ropero compartió hace unos meses en sus redes sociales una comida en un restaurante madrileño junto a su compañero Gran Wyoming, confeso enamorado de este plato.

La experiencia quedó resumida por la periodista con entusiasmo: "No dejamos ni una patata, os animo a probarlo y a prepararlo en casa, es una delicia". A la hora de realizar esta receta en casa, el principal paso es tener una pieza de ternasco de Aragón antes de ponerte el delantal para cocinar:

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