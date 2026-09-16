Los expertos en climatización coinciden: "Entre aire acondicionado o ventilador tengo claro cuál elegir"

Las olas de calor que golpean España durante la temporada estival son un escenario cada vez más habitual. Las temperaturas sofocantes durante el día y las noches tropicales impiden conciliar el sueño. Muchos ciudadanos no están preparados para soportar valores tan elevados, especialmente esas temperaturas ecuatoriales que se mantienen de madrugada y convierten el sueño en un auténtico desafío.

Ante esta situación, los ciudadanos requieren alternativas para soportar el calor y descansar mejor. Los dos recursos más utilizados durante el verano son los ventiladores y el aire acondicionado. Ambos métodos han sido los auténticos protagonistas en los hogares españoles durante todo este verano en las largas jornadas de calor. Aunque el uso de estos dos recursos es el mismo, los expertos en climatización concuerdan en las diferencias entre unos y otros.

¿Ventilador o aire acondicionado?: lo más barato, saludable y ecológico / Agencias

Diferencias entre aire acondicionado y ventilador

El aire acondicionado requiere de una instalación más compleja, no obstante, este sistema es mucho más eficaz y rápido para acabar con el aire caliente en los espacios cerrados. Esto no implica que este método pueda traer consigo algunos perjuicios e inconvenientes para la salud de las personas como tos, mocos o alguna que otra contractura, sobre todo, si se deja encendido por la noche en el mismo lugar donde uno duerme.

Mientras que, el ventilador es más sencillo de instalar y más económico, consigue bajar tu sensación térmica. Por todos estos motivos, los expertos en climatización consideran que la mejor combinación es aire acondicionado más ventilador de techo. Las funciones de uno y otro permiten combinarse: el aire acondicionado se encarga de reducir la temperatura y el ventilador distribuye de manera más eficiente ese aire frío con el que se consigue una sensación de control mucho más uniforme.

¿Consume más el aire acondicionado o el ventilador? / Freepik

La mejor opción según los expertos

El acoplamiento de los dos sistemas puede producir temperaturas más razonables todavía, si cabe, y evitar esa sensación de tener el chorro de aire encima mientras se duerme. También, es importante tener en cuenta que activar las dos opciones es lo ideal siempre y cuando la condiciones de vida lo permitan. Por otro lado, los expertos indican que antes de obsesionarse acerca del consumo de un aparato de estas características, debe mirarse si se está siguiendo los métodos de empleo de manera adecuada y económica.

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De este modo, la prioridad es elegir un buen equipo de climatización que esté correctamente instalado y que sea utilizado de manera adecuada. Al seguir estos consejos, indudablemente, tanto el aire acondicionado como el ventilador ofrecerán un confort excelente y duradero durante muchos años.