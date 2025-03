Importante cambio en la edad para sacarte el carnet: podrás conducir con 17 años en este caso

¿Esperarte hasta cumplir los 18 años para poder sacarte el carnet de conducir y moverte con libertad por la ciudad? No en la Unión Europea: tanto la Eurocámara como el Consejo han alcanzado un acuerdo político por el que los países miembros deberán permitir la obtención del carnet a los menores de 17 años y dejarles conducir dentro de sus fronteras siempre y cuando vayan acompañados de una persona adulta. No, ni mucho menos es la panacea porque no puedes ir a trabajar tú solo, pero menos de una piedra.

Eso sí: no todo el mundo está tan contento con la decisión. En palabras de Ellen Townsend, directora de políticas del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, quien se opone a la medida por considerarla una irresponsabilidad, “la propia evaluación de impacto de la Comisión Europea advertía de que esto sería peligroso para otros usuarios de la carretera, como peatones y ciclistas”. O dicho de otra manera: que piensan que con 18 años eres un ser de luz y sensatez y con 17 años una bomba de relojería.

Y esto nos devuelve una vez más al gran debate sobre las prohibiciones asociadas a la mayoría de edad. Al fin y al cabo, la edad es solo una de las variables que influyen en el comportamiento de la gente, y puede haber personas con 16 años infinitamente más responsables que otras con 52. Por supuesto, y para organizarnos, es necesario poner la barrera en algún lugar, pero ese numerito, el del 18, es solo un convencionalismo, y no hay razón para creer que unos meses antes eres mucho menos confiable y cívico.

También para camiones

En cualquier caso, esta no es la única novedad que va a introducir la Unión Europea en materia de circulación. Otra que puede interesarte es que ahora podrás sacarte el carnet necesario para conducir camiones a los 18 años en lugar de a los 21. Ah, y la edad mínima para presentarse al carnet de autobuses disminuye de los 24 a los 21 años cuando se posea un certificado de competencia . En general, las reuniones del Consejo y de la Eurocámara han apuntado hacia una mayor confianza en la juventud. Ole.

Aunque no lo hacen solo por amor a la gente joven. La realidad es que muchos países de la Unión Europea se enfrentan a una escasez de conductores que debe remediarse de una manera u otra. En este sentido, y como ha declarado la eurodiputada de los Verdes, Jutta Paulus, “introducimos normas uniformes en toda Europa y facilitamos el acceso de los jóvenes a la profesión de conductor”. Pero ojo: las multas durante los dos primeros años de carnet por no usar el cinturón o conducir bajo los efectos del alcohol serán más altas.