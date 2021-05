El color rosa fucsia de la camiseta de portero de El Gancho Club de Fútbol que vestía Karim permitió este miércoles por la mañana encontrar al joven de 13 años desaparecido desde el pasado sábado en el río Ebro. Su cadáver recorrió nueve kilómetros aguas abajo hasta que una patrulla de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local de Zaragoza lo divisó y lo rescató. De esta trágica forma se puso fin a cinco días de una búsqueda sin descanso y «palmo a palmo» de algunas zonas en las que participaron los Bomberos de Zaragoza y de la DPZ; la Policía Local y Nacional, y el Ejército.

Silvia Allué fue la agente que lo divisó y no dudó en lanzarse al río. Ella, junto a los cinco componentes de la UAPO, tenían asignado realizar una batida por la margen derecha del río desde la rotondas del barrio de Las Fuentes. Comenzaron a las 08.00 horas. Cuando iban caminando en paralelo al camino de La Alfranca, una zona en la que habían estado el día anterior, vieron algo flotar que les llamó la atención. Era sobre las 10.00 horas. «Pasada la desembocadura del Gállego hemos visto que algo flotaba a unos 300 metros de distancia de la orilla, no teníamos claro que era, parecía un bidón pequeño hasta que nos hemos dado cuenta de que era el niño», describió Allué, que recalcó que Karim estaba más cerca de la margen izquierda, si bien la corriente le llevó a la zona en la que estaban ellos.

«Mis compañeros me han ayudado a bajar y me he metido al agua, nadando unos 10 metros», señaló está agente que se zambulló con el chaleco y las botas, desprendiéndose solo del cinturón en el que llevaba el arma, el sistema de retransmisión y los grilletes. «Han sido un lastre», reconoció. Nadó unos diez metros para arrebatar de las aguas del Ebro al menor.

Visiblemente afectada porque era la primera vez que realizaba una intervención de estas características, Silvia Allué afirmó que se quedaba «con la tranquilidad de que los padres ya han recuperado a su hijo, me hubiera gustado que estuviera vivo».

Tras recuperar el cadáver del menor, hasta el lugar se trasladaron los bomberos que desde el minuto uno habían luchado por otro final, así como miembros del Grupo de Homicidios y de la Brigada de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y la comitiva judicial que acordó el levantamiento del cadáver. El menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para realizarle la autopsia.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Karim de 13 años generó una ola de condolencias, desde el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón; pasando por la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, y de equipos de fútbol como el Real Zaragoza y al que pertenecía el menor. Los concejales delegados de la Policía Local y de los Bomberos, Patricia Cavero y Alfonso Mendoza, se acercaron al lugar para agradecer el trabajo a los cuerpos de seguridad y emergencias e hicieron un llamamiento a la ciudadanía ante los peligros de bañarse en el río Ebro.