Warda, Betty, Lucía, tres mujeres que han perdido la vida a manos de los hombres que eran sus parejas en apenas 24 horas. En dos casos, el agresor se quitó la vida después de cometer el asesinato. Solo Warda había denunciado al agresor hacía tiempo y la última orden de protección ya no estaba en vigor. El hombre fue detenido después de matar a la mujer y al hijo común, de 7 años, en Sa Pobra, Mallorca. Ella estaba embarazada de 3 meses. Hoy el juez lo ha enviado a prisión acusado de homicidio, aborto y malos tratos continuados, con agravante de parentesco. A Lucía la mató su marido en Corbera de Llobregat (Barcelona), el hijo de ambos, de solo 13 años, descubrió los cadáveres de sus padres al volver a casa del instituto. Su hermana pequeña no estaba allí. Hoy ese niño ha recibido el cariño de sus compañeros de clase, cuando ha asistido al minuto de silencio en señal de luto y repulsa por el asesinato de su madre. Lucía no había denunciado y tampoco Betty, asesinada por su pareja en Creixell, Tarragona. Su cadáver fue localizado cinco días después del crimen, ante la preocupación de sus hijos al no saber de ella.