La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife, Beatriz Zimmermann, ha escrito un nuevo texto al cumplirse las tres semanas desde que las vio por última vez. Esta mujer afirma que "yo también quiero desaparecer...ya no tengo fuerzas", pero, a la vez, demanda que se mantenga la difusión de las fotos y vídeos de sus menores por si alguien las identifica en algún lugar.

La misiva, titulada 'Tres semanas', la progenitora explica que "ya no me salen casi las palabras...yo también quiero desaparecer...ya no tengo fuerzas...esto es una tortura".

A continuación, advierte: "pero no podemos rendirnos...las niñas me necesitan y yo a ellas". "Lo que más me duele es pensar que no puedo saber cómo están...no poder hablar...no saber cuándo las voy a ver", aclara.

"Por favor, no paremos de compartir las imágenes por todo el mundo...no olvidemos que la perseverancia y continuidad es lo que logra finalmente los resultados", apunta la madre.

En el texto indica que "Se que todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pondrá más tristes...pero, ¿se imaginan que gracias a todos los esfuerzos las encontramos? Todos juntos podemos, si actuamos como una gran familia".

Y finaliza: "De corazón les doy las gracias por seguir cada día compartiendo las imágenes por todo el mundo. Gracias, gracias, gracias".