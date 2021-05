El Grupo de Hurtos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron a C. F. N., de 29 años y origen español, por varios robos cometidos en la capital aragonesa, entre ellos a pacientes que estaban siendo operados en el hospital HC Miraflores de Zaragoza. Está imputado por un delito de robo con fuerza, cuatro delitos de hurto y tres delitos leves de estafa, si bien no se descarta su participación en más hechos que aún están siendo investigados.

La detención se produjo a las 08.30 horas cuando agentes se personaron en el hotel donde este joven se hospedaba y donde fue localizado justo en el momento en el que lo abandonaba. La investigación comenzó a finales del mes de abril, cuando el grupo de Hurtos tuvo conocimiento de la sustracción de varios efectos en la zona de vestuarios del hospital HC Miraflores.

Apenas dos semanas después, se recibía otra denuncia de una persona, la cual había sufrido el robo de varios de sus efectos que había guardado en una taquilla del mismo hospital mientras era intervenido quirúrgicamente. A estos dos hechos ocurridos en el mismo centro sanitario, se suman las denuncias de otras tres personas, las cuales pudieron aportar características del autor ya que se habían encontrado con éste en los lugares donde se produjeron los delitos.

El primero de ellos el día 8 de mayo cuando fue sorprendido en el interior de un local dedicado a celebraciones familiares y donde sustrajo un reloj antes de ser localizado. Cuatro días después, una empleada del colegio La Salle Gran Vía sorprendió al joven cuando salía del despacho de ésta, percatándose poco después de la ausencia de su cartera.

Por último el pasado 15 de mayo, el mismo autor accedió a un establecimiento de restauración y tras solicitar ir al servicio, sustrajo de la propietaria un bolso con más de ochocientos euros en su interior. Por todo lo anterior, se le imputan los delitos de hurto, también de robo con fuerza, por el forzamiento de una taquilla y tres de estafa, ya que entre las pertenencias sustraídas había tarjetas de crédito que llegó a utilizar.

En total, entre dinero efectivo y efectos, lo sustraído asciende a más de 2600 euros.