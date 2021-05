"El incendio sigue totalmente descontrolado, está fuera de capacidad de extinción". Jorge Parra, el técnico director de la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias resumía la situación que se vive en Arico, donde el fuego afectaba –a última hora de la tarde del viernes– a 2.615 hectáreas en un perímetro superior a 25 kilómetros. Definido como un incendio de superficie, llegó al Parque Nacional del Teide, si bien "su impacto es mínimo", en palabras de Julio Pérez, consejero regional de Seguridad. A pesar de que "sigue la gravedad, aunque mejoramos", y la previsión meteorológica no vaticina un cambio significativo "hasta el domingo", el operativo trabaja con "la idea de intentar estabilizarlo mañana (por este sábado)".

El viento, las altas temperaturas y la baja humedad persistieron el viernes como factores que perjudicaron la lucha contra el fuego. Aún así, el frente que avanza hacia las poblaciones queda "más o menos totalmente acotado", salvo en El Salto de las Hiedras, zona de uso restringido dentro de la Corona Forestal, de alto valor ecológico y "un gran escarpe". La gran cantidad de humo limitó la intervención al hidroavión en el otro flanco durante gran parte del día, pero el avance producido por la tarde lleva al técnico a destacar que "todo el perímetro está consolidado".

Hasta el momento no hay que lamentar afectados, ni accidentes, ni evacuaciones ni desalojos, aunque en el Barranco de Ortiz hubo quien tuvo que abandonar su explotación agrícola y ganadera como medida preventiva.

Operativo

Unos 300 efectivos forman el dispositivo que desde mediodía del jueves –el fuego se detectó a las 11:45 horas– trabaja directamente por extinguir el incendio, de los que 130 lo hicieron durante la noche. Cuentan con el apoyo de cinco helicópteros, cuatro de ellos de la Dirección General de Seguridad (situados en El Hierro, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife) y el otro, del Cabildo tinerfeño. Entre esos efectivos no están los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad ni de Protección Civil y Cruz Roja. Los Cabildos de La Gomera, La Palma, El Hierro y Gran Canaria aportan personal y equipo a este operativo, que completan los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Hidroaviones

Al dispositivo se suman tres hidroaviones. El segundo llegó a última hora de la tarde de ayer y realizó varias operaciones. Hoy llegará el tercero, pero quedará inoperativo el primero cumpliendo las medidas de seguridad establecidas. Cargarán agua en el Aeropuerto Tenerife Sur, en el caso de que la situación del mar impida este sábado recargar en mar, como hasta el viernes.

Investigación

La Guardia Civil ya ha localizado el punto del barranco de Chajaña en el que comenzó el incendio el jueves, si bien mantiene abierta la investigación para determinar la causa, según informó el alcalde de Arico, Sebastián Martín, durante la comparecencia que tuvo lugar a última hora de la tarde.

Prohibiciones

Al haber detectado la presencia de personas "en zonas próximas al incendio", según explicó Pedro Martín, presidente del Cabildo, las autoridades insistieron en que no se puede acceder a los montes de Fasnia, Arico, Granadilla de Abona y Vilaflor ni por los senderos hacia el Parque Nacional.

El presidente

Al haberse declarado de nivel 2 este "primer gran incendio del año 2021 en Canarias", el Gobierno de Canarias asumió la gestión del incendio y dispuso el Puesto de Mando Avanzado (PMA) junto al cementerio de la Villa de Arico. El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, llegó a las 11:00 horas (un cuarto de hora antes lo hizo el coordinador del PMA). Abandonó el municipio cinco horas después, tras subrayar que, aunque preocupa el viento (ayer sopló en la zona a 60 kilómetros por hora, de media), el hecho de que aún no sea verano, que haya más humedad y que las temperaturas tiendan a bajar ayuda en la extinción. Asimismo, señaló como otra buena noticia que “se trata de un incendio de superficie, no de copa, con lo que las piñas no extienden más las llamas y, básicamente, se está quemando pinocha”, explicó. Torres compareció junto al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana (llegó casi al término de la rueda de prensa); el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el alcalde de Arico, Sebastián Martín. También hicieron acto de presencia la portavoz de la oposición municipal, Olivia Delgado, y las diputadas regionales del PSOE Teresa Cruz y Mila Fierro (en coche oficial), aunque apenas estuvieron 40 minutos.

Malestar

Entre los ariqueros hay quienes expresan sus quejas por entender que los efectivos "llegaron tarde", además de que "tenían que haberse metido en El Contador y no irse para el otro lado", según el corrillo que forman los "veteranos" José Juan, Luis y Miguel. "No sé si están descoordinados, pero que no saben mucho de lo que hacen, sí", apunta el más veterano, Manuel. "Hombre, yo creo que hacen lo que pueden", apostilla Lorenzo. "Mira, si esto pasa en mayo, imagínate lo que hubiera sido en agosto. Lo grave es que este fuego se produce ahora y la suerte es que estaba ese hidroavión por aquí", reflexiona Elena. Palabras que reflejan un "cierto cabreo", el que siente Manuela: "Si este fuego se produce en el pueblo, nos habríamos quedado sin la Villa de Arico. Tardaron mucho en intervenir". Una demora rechazada por el consejero Julio Pérez.

Las cifras

La visita de Ángel Víctor Torres a Arico terminó con 1.100 hectáreas afectadas. Apenas cinco horas después superaba las 2.600. Explicaron que la imposibilidad de intervenir en el flanco derecho, debido a la densidad del humo, facilitó la propagación del fuego. En todo caso, las autoridades y los técnicos aclararon que parte importante de esa superficie no está quemada.

Pedro Martín, preocupado

La llegada de las llamas al Parque Nacional del Teide ocurrió por una zona de retamas, no de pinar. Ello ocasiona un «daño relativamente escaso, pero eso no significa que el Cabildo no esté preocupado, porque afecta a endemismos. Se estará muy pendiente de esta zona», aseguró el presidente de la Corporación insular, Pedro Martín, quien advirtió de la existencia de una línea de alta tensión próxima al incendio. En caso de ser afectada, la falta de abastecimiento abarcaría a una zona de la Isla, pero "Red Eléctrica tiene un protocolo de actuación para el caso".

El alcalde

Los agradecimientos a quienes intervienen en la tarea de sofocar el fuego se escucharon ayer en boca de todas las autoridades, especialmente del alcalde, Sebastián Martín. Su Ayuntamiento presta la cobertura logística al dispositivo, aportando el avituallamiento y los espacios para descansar. Reconocimiento de los que no están exentos las administraciones supramunicipales. En presencia del presidente regional, Martín se mostró preocupado porque "se produce en mayo. Debemos estar prevenidos". Las zonas pobladas están alejadas del fuego, por ahora. El vaticinio más optimista señala que hasta mañana no se podrá controlar el fuego. Con permiso del viento.