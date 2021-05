La Policía Nacional ha denunciado a siete médicos residentes del hospital Miguel Servet por realizar supuestamente una fiesta ilegal dentro de las instalaciones. El centro, que fue conocedor de los hechos por la presencia policial, abrirá una investigación al respecto con el correspondiente expediente a los implicados.

Dentro del hospital no hubo quejas, señalan fuentes hospitalarias, pero desde el exterior se veían las luces que salían de una sala del hospital; por lo que se presentó la policía para presentar una denuncia, “aunque no dejaron copia”, por lo que se supone que fue por superar el número permitido de personas, aseguran. En las redes circula un video donde se ven luces de colores que salen de una sala. Los residentes estaban fuera de servicio, por lo que no estaban de guardia.