"Se fue a España porque quería hacerse un hogar", señala Concepción Blandon, madre de la asesinada el pasado fin de semana en Zaragoza por su pareja sentimental, quien solicita ayuda para poder repatriar el cadáver de su hija Katia.

A través de un vídeo compartido en las redes sociales por la comunidad nicaragüense, esta mujer señala, visiblemente afectada, que Katia "era bien buena, bien importante porque cuando yo estaba enferma era la que me llevaba al médico, pero ahora que no la tengo me siento mal".

"Necesito que me apoyen, que me ayuden para trasladar el cadáver porque yo deseo traer el cuerpo para acá. Con lo poco que tengan para ayudarme yo lo agradecería", afirma Concepción.

El Ayuntamiento de Zaragoza se puso en contacto con la familia de Katia en la ciudad ofreciendo la colaboración absoluta del Servicio Municipal de Mujer e Igualdad para asumir, en el caso de que así lo deseen, los gastos que suponga la repatriación de sus restos mortales a Nicaragua, país de origen de la víctima.