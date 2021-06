La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 12 años de cárcel para la mujer que intentó matar al padre de su hijo a la salida del colegio del menor, situado en la calle Marcos Peña Royo de Oviedo. La acusada, que tiene 46 años y es natural de Colombia, se sentará hoy en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron el día 6 de octubre de 2020, sobre las cuatro y cuarto de la tarde. Según el relato del fiscal, el hombre se dirigió en su vehículo a recoger a su hijo a la salida del colegio. Una vez estacionado, cuando se disponía a salir del coche pero aún se encontraba en el interior, con la puerta abierta, la procesada se le acercó por la espalda. Entonces, le agarró por el cuello con una mano y con la otra intentó clavarle varias veces una navaja de 16,5 centímetros. Mientras tanto le decía: “Sabes que vas a morir aquí”, “hijo de puta”, “tú vas a morir aquí hoy”.

Siempre según el relato del fiscal, el hombre esquivó el ataque echándose hacia atrás en el asiento, momento que la procesada aprovechó para clavarle la navaja en el abdomen –concretamente en el flanco izquierdo– mientras le decía: “De aquí no sales vivo”. La víctima consiguió cogerla por las manos, salir del vehículo y reducirla hasta que llegó la Policía. A consecuencia de la agresión, el hombre resultó con una herida incisa en el abdomen de unos cuatro centímetros. Tardó en curar diez días.

Por el lugar donde se localizó la herida, según la Fiscalía, “pudo existir riesgo vital”. A la víctima le quedó como secuela una cicatriz de 1,5 centímetros en región abdominal izquierda. La procesada se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 9 de octubre de 2020.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y que concurre la agravante de parentesco. El mismo día del suceso, el hombre que sufrió la agresión ofreció su versión de los hechos a este periódico. “Yo estaba en el coche esperando al crío que salía de clase. Llegó ella, me echó la mano al cuello y me atacó con el cuchillo. Me tiró seis o siete cuchilladas”.