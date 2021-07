La Policía Local de Fraga denunció a un activista de la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH) del Bajo Cinca por grabar a una patrulla policial y publicar en Facebook que se estaba realizando una identificación racista. Ahora, la Subdelegación del Gobierno de España en Huesca acaba de archivar la sanción que ascendía a 601 euros.

Señala la institución que la imagen expuesta «aunque pudiera determinar la identidad de los agentes, cuestión dudosa, no ha conllevado una amenaza concreta y real de los mismos, más bien una amenaza abstracta y remota». «Es cierto que el mensaje que acompaña la imagen no acierta en la finalidad que ejecutaban los agentes, pero no se ha demostrado que su autor (Xandru Sánchez) lo hiciera con mala fe, se puede deber a una equivocación y no a un menosprecio a la verdad», afirma el organismo dirigido por Silvia Salazar.

La Policía Local de Fraga señalaba en su acta-denuncia que la publicación en las redes sociales por parte de Sánchez «pone en peligro la seguridad e integridad de los agentes al incitar al odio contra ellos y revelando su ubicación». De haberse confirmado la sanción administrativa, esta está tipificada como grave.