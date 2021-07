Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron el pasado día 11 de julio a tres hombres de nacionalidad georgiana como presuntos responsables de varios robos con fuerza en domicilio y pertenencia a grupo criminal. Esta táctica de robo ya está constituida desde hace unos años y se ha convertido en uno de los mayores problemas de la delincuencia organizada de carácter itinerante de este país, generando un grave problema que crea inseguridad subjetiva en los ciudadanos, ya que el bien violentado es uno de los más fundamentales donde se desarrolla la vida íntima.

Los agentes del Grupo de Robos de la Jefatura aragonesa intensifican, durante las épocas estivales, la presión policial sobre las bandas y grupos de carácter itinerante que se desplazan a Zaragoza para cometer estos robos en viviendas. El modus operandi de estas organizaciones consiste en seleccionar las viviendas en los periodos vacacionales, cuando sus inquilinos se cree que pueden no estar habitando la vivienda en ese momento, sobre todo se trata del verano, Semana Santa, navidades y diferentes puentes. Una vez seleccionadas las viviendas, las marcan con pequeños señuelos de plástico o hilos de pegamento, para comprobar si los moradores se encuentran fuera de la ciudad.

Tocan el timbre

Sin embargo, los ladrones no sólo actúan en estos periodos vacacionales. Entre semana no emplean marcaje de puertas, sino que llaman a interfonos con alguna excusa o bien escuchan a través de la puerta, incluso pueden llegar a desmontar la mirilla. En estos casos seleccionan el objetivo en el momento y suelen actuar de mañanas, cuando muchos ciudadanos están trabajando. Para la apertura de las puertas de las viviendas, los malhechores suelen utilizar artilugios especializados, propios de cerrajeros, para no causar daños aparentes en las cerraduras y no llamar la atención de posibles vecinos que puedan alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Como novedad en estos robos, los autores forzaban el bombín de la puerta de una vivienda y posteriormente accedían a las viviendas colindantes, superiores e inferiores mediante escalo, utilizando incluso sábanas para ejecutarlo. También difiere del modus operandi de la anterior banda en que estos hombres se llevaban cualquier efecto que encontrasen en el domicilio, no sólo joyas y dinero. Los tres detenidos, uno de ellos con numerosos antecedentes, han pasado esta mañana a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

El 28 de junio la Policía Nacional ya detuvo a tres hombres de 24, 34 y 40 años de edad y de nacionalidad georgiana por el mismo delito, robos con fuerza en diferentes domicilios de la capital aragonesa. Según informan fuentes policiales, los detenidos de esta ocasión no tienen relación con los arrestados el mes pasado, si bien afirman que pertenecen a la mafia georgiana, banda criminal que opera en diferentes grupos.