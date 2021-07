Un vecino de Ejea de los Caballeros fue detenido tras intentar ahogar con las manos a su esposa mientras ambos se encontraban en la Estanca del Gancho de la localidad perteneciente a la comarca de las Cinco Villas.

Un caso de violencia machista que tuvo lugar, según pudo saber EL PERIÓDICO, sobre las 21.05 horas del pasado lunes. La primera atención la realizaron agentes de la Policía Local del municipio, cuerpo que todavía no está adscrito al sistema Viogén. Según consta en el atestado, el arrestado, identificado como C. J. C, trató de asfixiarla, llegándole a dejar sin respiración hasta el punto que perdió el conocimiento.

Pese a todo ello, la víctima afirmó a los agentes que realizaron la primera asistencia que prefería no interponer denuncia. Fue tras reponerse de lo sucedido y ser examinada por los sanitarios. No obstante, el hombre fue arrestado y puesto a disposición de la Guardia Civil del puesto de Ejea de los Caballeros que ya ha abierto diligencias de cara a investigar este asunto enmarcado en la violencia de género y que pudo haber acabado en tragedia. Unos hechos que llevaron al Equipo Mujer y Menor (EMUME) del instituto armado a realizar la pertinente valoración del nivel de riesgo de la misma, siendo calificado de nivel medio. Estas circunstancias podrían llevar al juez de guardia a decretar una orden de alejamiento y prohibición de comunicación.

En lo que va de año en Aragón han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas dos mujeres, Katia y Hasna, que han dejado cuatro menores huérfanos, respectivamente. Ambas cosidas a puñaladas.

En la actualidad, en la comunidad autónoma hay 1.499 mujeres que forman parte del sistema de seguimiento VioGén: 1.088 en la provincia de Zaragoza, 295 en la de Huesca y 116 en la de Teruel. Además, 46 dispositivos de control telemático de medidas y penas de alejamiento (Cometa) activos y 126 Arenpro (Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género. Junto al 016 telefónico y online, se establecen otros canales como el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, y las personas con discapacidad auditiva pueden acceder a través de un teléfono de texto 900116016 o en la web de telesor.

Otra de las novedades ha sido la inclusión en la app ALERTCOPS de un botón especial que permite a las mujeres enviar una señal de alerta con localización, lo que facilita una más rápida intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de que sea necesario.