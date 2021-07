La Audiencia de Zaragoza ha reanudado este martes por la mañana el juicio contra el vecino de Zaragoza que trató de degollar a su expareja en el camino del Pilón, en el zaragozano barrio de Miralbueno, el pasado 6 de mayo del 2019. Durante la vista, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) han señalado que Fabio Miguel C. C. presenta una moderación leve de imputabilidad de entre un 25-30% por el consumo de alcohol y speed previo al ataque machista. Dio negativo en el análisis de sangre, aunque las pruebas de orina detectaron un consumo de alcohol, barbitúricos y anfetaminas.

Uno de estos especialistas, Eduardo Cantón, ha explicado que si el encausado "volviera a drogarse y a beber hay riesgo para él o para terceros". Todo ello responde a que consideran que, aunque no tiene enfermedad psiquiátrica, reacciona "mal cuando se siente contrariado".

No obstante, los especialistas del IMLA han rechazado que la merma de imputabilidad sea "grave", tal y como plantea la defensa ejercida por el abogado Eduardo Esteban Jiménez, quién solicita una condena de un año y diez meses de prisión por un delito de lesiones con las eximentes y atenuantes pertinentes por el consumo tóxico. Por el contrario la Fiscalía y la abogada de la acusación, Mercedes Octavio de Toledo, piden 14 años de prisión, quienes no dudan de la tentativa de asesinato.

De hecho, la primera doctora que atendió al acusado en la unidad Psiquiatría del hospital, la doctora Isabel Irigoyen, que Fabio Miguel C. C. no mostró en ningún momento arrepentimiento y afirmó que "estaba harto de la situación, que le pesaba porque ella se había reído de él".

Riesgo vital

Los forenses también han añadido que la víctima pudo haber muerto porque "estaba muy cerca de la yugular". "Por su localización, número y características existió un riesgo vital evidente. Sobre todo, por el corte de la garganta", ha añadido Cantón.

También han destacado que Raquel sufre estrés crónico tras recibir el alta, si bien han afirmado que tiene un "mecanismo de respuesta favorable que le permite reducir secuelas". No obstante, ayer, tras rememorar los hechos le dio un ataque.

Ataque preconcebido, según Homicidios

Los encargados de la investigación pertenecientes al Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón no han dudado en asegurar que el ataque fue "preconcebido". Se basan, en primer lugar, en el arma empleada, puesto que "pese a ser el cúter que empleaba en el trabajo, no se iba a trabajar", ni llevaba la ropa del trabajo. También destacan que con el hecho de que ocurriera en el vehículo "trató de reducir la defensa".