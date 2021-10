La excusa del vaso del agua la emplearon demasiadas veces en sus robos a ancianos y ahora las dos jóvenes vecinas de Zaragoza especializadas en desvalijar a los más vulnerables de la ciudad han cambiado de método: dicen ser miembros de una oenegé o de una parroquia para hacer lo mismo, robar joyas o dinero. Las dos mujeres, C. C. R. e I. C. R. y de origen español y de 38 y 35 años respectivamente, han sido detenidas e imputadas varios delitos de hurto, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena.

El arresto lo ha realizado el Grupo de Hurtos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que investigaba los hechos desde el pasado mes de enero, momento en el que se formuló la primera de las seis denuncias que se imputan a las presuntas autoras. El martes 21 de septiembre se producía la detención de la primera mujer, de 38 años de edad, a quien se había identificado previamente y que fue localizada en torno a las 11.30 horas en el barrio de Torrero. La segunda de las detenciones tuvo lugar el lunes, cuando agentes del grupo de hurtos localizaron a la otra presunta autora, quien había estado en paradero desconocido con la intención de eludir a la Justicia. La detención se produjo en vía pública sobre las 10.15 horas también en el barrio de Torrero, donde ambas tenían fijado su domicilio.

En cada uno de los hechos imputados las detenidas utilizaban el mismo modus operandi. En primer lugar elegían a su víctima, que en todos los casos investigados superaban los ochenta años.

Una vez que tenían el sujeto pasivo del delito seleccionado le abordaban en la entrada del portal de la finca o bien directamente en el rellano de su escalera, a quien le hacían creer que eran voluntarias o bien de la parroquia o de una ONG y les ofrecían servicios sociales tales como acompañamiento o labores del hogar.

Con la confianza de los octogenarios ganada, una de las mujeres accedía el inmueble de la víctima, a quien entretenía con largas conversaciones para seguidamente pedirle un vaso de agua, con la única intención de dirigirse hasta la cocina para así dejar el resto de las estancias de la casa vacías.

En ese momento entraba en la vivienda la segunda de las mujeres, a quien previamente le había dejado su acompañante la puerta entreabierta y aprovechaba que el morador se encontraba con la otra de las detenidas en la cocina para acceder a las diferentes estancias de la casa, llevando consigo el dinero o las joyas que hallaba.

Entre los seis hechos consumados, las detenidas se hicieron con un botín de más de dos mil euros en efectivo y diferentes joyas.

Ambas quedaron en libertad tras ser oídas en declaración, siendo asistidas por la abogada Olga Oseira, en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y con esta última reseña, suman más de cuarenta antecedentes policiales, ocho en lo que va de 2021.