Una menor de 15 años ha sido víctima de una brutal agresión homófoba, en este caso, en la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig, Valencia. La joven, de nombre Edurne, ha utilizado las redes sociales para denunciar los golpes que un grupo de unas 10 personas, supuestamente también menores, le propinaron cuando se encontraba junto a un grupo de amigas.

Según relata la misma Edurne se encontraba en la tarde de este pasado domingo junto a un grupo de chicas, entre las que se encontraba su novia, en el interior de una urbanización privada del municipio de Sant Vicent. Mientras disfrutaba tranquilamente de la compañía de sus conocidas, un grupo de muchachos, a los que ella les calcula unos trece años aunque no descarta que hubiese alguno mayor, comenzaron a insultarla.

"Maricona, transexual o transformer" fueron algunos de los improperios que lanzaron a esta chica de tan solo 15 años. Como ella misma reconoce, no es la primera vez que sufre este tipo de deleznable acoso puesto que "esos comentarios llevo recibiéndolos en casi toda mi etapa de la ESO, pero en ningún momento entré al trapo pensado en que si no les hacía caso me dejarían en paz", pero en este caso no fue así.

En un momento dado, el grupo de acosadores logró entrar a la urbanización, vallada, y se acercaron a la pareja de Edurne a la que trataron de robar el patinete eléctrico con el que se desplaza. Intentando evitar el robo, Edurne se encaró a uno de ellos y este le pegó una bofetada.

A partir de ahí comenzó la lluvia de golpes en la cara que le dejó con la nariz sangrando y el el estado que ella muestra a través de su perfil en redes sociales.