Lamentable episodio ocurrido la pasada noche del sábado en Castellón. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Alejandro, que como se aprecia en las imágenes que acompañan este artículo salió muy mal parado, estaba celebrando su 25 cumpleaños junto a sus amigos. Después de tomar algo en un pub llamado La Antigua ubicado en el centro se acercaron al próximo Pancho’s de la Plaza Cardona Vives para cenar. Serían sobre las 23.00 horas y entonces no podían imaginar lo que iba a suceder a continuación.

Un par de varones de entre 40 y 45 años, acompañados por sendas mujeres, le pidieron una foto a Alejandro: “Hicimos una fiesta temática y algunos nos vestimos de drags. Uno de los dos quiso hacerse una fotografía conmigo y el otro le dijo que no se acercara mucho a un maricón como yo. No quise hacerle mucho caso, pero ante su insistencia sí le recriminé que me insultara”. Fue entonces cuando el ataque homófobo pasó de la agresión verbal a la física.

Alejandro admite que ambos hombres “parecía que iban un poco bebidos”, por lo que se enzarzaron con los amigos del cumpleañero, que para evitar males mayores se metió por medio “para separar. Fue entonces cuando me propinó un puñetazo en la nariz y me tiró al suelo, golpeándome en la cadera”. Los dos agresores se fueron corriendo del lugar de los hechos y sus mujeres “también desaparecieron”, aunque la multitud de cámaras de la zona hace probable su posterior localización, pues la víctima no pasa por alto el ataque: “Voy a poner una denuncia para que no queden impunes. No pueden ir por ahí pegando a la gente”.

Alejandro fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Castellón, donde fue atendido por su golpe en la nariz y en la cadera. “Afortunadamente no tengo nada roto, pero no es forma de acabar un cumpleaños”. Este fue, según confirma la víctima, el primer ataque homófobo que ha sufrido, pero no el único que ha presenciado: “A un amigo en fiestas de Villarreal le pegaron una hostia por no querer dar tabaco, pero a esos agresores sí les identificaron. Espero que a estos también porque Castellón es muy pequeño”.