Una bebé ha muerto a primera hora de este viernes en un punto de atención continuada (PAC) de Paracuellos del Jarama (Madrid) según ha confirmado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ha detallado que, a primera hora de la mañana de este viernes, se ha presentado un padre con su bebé de nueve meses en el Centro Sanitario 24 horas en la localidad de Paracuellos de Jarama. El profesional sanitario que ha atendido al bebé, en este caso un enfermero, "constata ya la falta de signos vitales" a su llegada. En el centro, según ha podido saber este diario a través de fuentes médicas, sólo había en ese momento un enfermero y un celador. No había médico.

La información confirmada por la Consejería de Sanidad indica que ese enfermero "procede a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar y pone en marcha el procedimiento habitual de aviso al SUMMA112, que acude "inmediatamente" con una UVI Móvil y una Unidad de Asistencia Domiciliaria (UAD). Sanidad de Madrid explica que los profesionales del SUMMA "prosiguen con el intento de reanimación, aunque constatan que es una parada prolongada en el tiempo y, finalmente, confirman el fallecimiento". En caso de haber habido médico, indican, el procedimiento hubiera sido el mismo: llamar al SUMMA.

Añaden que "al tratarse de una muerte inesperada por causas no esclarecidas, se activa el protocolo correspondiente a estas situaciones para elevar el procedimiento a la autoridad judicial competente". Un forense tendrá que determinar ahora la causa del fallecimiento.

Desde el Ayuntamiento de Paracuellos han trasladado el pésame a la familia de la bebé afectada. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de un bebé en el Centro de Salud de Paracuellos de Jarama. Queremos trasladar, en el nombre del consistorio y en el de todos los vecinos del municipio, nuestras condolencias a familiares y amigos", han indicado desde el consistorio madrileño en su cuenta de Twitter.

Según ha podido saber este diario a través de fuentes sanitarias relacionadas con los PAC, los profesionales que han atendido a la niña están muy afectados y la indignación "es enorme". Las mismas fuentes indican que, hasta ahora, cuando era un Servicio de Atención Rural, antes de la remodelación del modelo de urgencias extrahospitalarias, este dispositivo siempre tenía médico.

"En términos médicos hace falta un profesional de medicina para hacer un diagnóstico, intubar, pautar tratamiento...Una sanitaria sola, porque un celador no lo es, no puede atender todo", señala a El Periódico de España Lydia Pradera, médico del PAC de la localidad de Navalcarnero.

"Algo gravísimo"

En Twitter, la plataforma Apertura SUAP también ha dado detalles relativos al suceso. "No tenemos mucha información pero parece que en Paracuellos ha ocurrido algo gravísimo. Esta noche ese PAC no contaba con médico a pesar de ser uno de los elegidos por la Consejería para tener dotación completa, y a las 7 de la mañana han acudido unos padres con un bebé grave". En el PAC únicamente había un profesional de enfermería y un celador "que han hecho todo lo posible por ayudar a ese bebé, pero no han podido salvarle la vida", señalan.

Según esta plataforma, "haber tenido médico no habría garantizado que el resultado fuera diferente. Pero sin duda se habrían podido hacer más cosas teniendo un equipo completo, porque ante una emergencia la dotación mínima más útil es esa. Los PAC sin dotación completa son defectuosos y no deberíamos tolerarlos. No podemos consentir que ocurra lo de esta noche de nuevo", indican.

La situación de los centros de urgencias extrahospitalarias, denunciaban sindicatos y sanitarios, "sigue siendo un completo desastre y caos". Hasta un 70% de esos dispositivos siguen sin médico, denunciaba recientemente a este diario Mariano Martín- Maestro, secretario general CCOO Sanidad Madrid, incidiendo en que la situación no ha hecho más que empeorar.