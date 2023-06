La Policía Nacional de Palma ha detenido en Mallorca a un peligroso traficantes de armas, de origen irlandés, que se había refugiado en la isla escondiéndose de las fuerzas policiales británicas, que llevaban tiempo investigándole. Este individuo pertenece al peligroso clan Kinahan, una organización perseguida en varios países, dedicada sobre todo a la venta de armas de fuego a otros grupos criminales para llevar a cabo delitos violentos. La Policía británica llevaba mucho tiempo siguiendo los pasos de este individuo, que había huido a Dubái, pero que hace pocos días se desplazó a Mallorca para mantener una reunión familiar. La Policía de la Jefatura de Palma logró localizarle y detenerle.

Según fuentes policiales, el fugitivo lideraba una organización de tráfico de armas, con la que se dedicaba a comprar pistolas y subfusiles para luego venderlas a otras organizaciones. Muchas de estas armas de fuego se compraban específicamente con sistemas que no dejaran marcadas las huellas dactilares, de tal manera que se pudieran utilizar después para cometer crímenes. Esta ausencia de huellas dificultaba el trabajo de la Policía británica.

Los investigadores han constatado que esta organización Kinahan alcanzó una gran capacidad dentro del tráfico ilegal de armas. Lo demuestra que otro grupo criminal le realizó un pedido de 14 armas de fuego en una sola tanta.

La Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido detuvo hace varios meses a varios integrantes de la organización a la que pertenece el fugitivo detenido en Mallorca. Los motivos de estos arrestos eran por detectar operaciones de tráfico de drogas y de armas. En la investigación se localizó un zulo, donde la organización tenía escondido numerosas armas cortas, subfusiles y gran cantidad de munición.

En esta operación policial no se arrestó al líder de la organización, que logró huir de Irlanda para no ser detenido. Pudo desplazarse hasta la ciudad de Dubái, donde continuó llevando su alto nivel de vida, a la vez que seguía operando desde la distancia con la organización criminal.

Tras una larga investigación, la Agencia Británica descubrió que el fugitivo había viajado recientemente a Mallorca para reunirse en secreto con su familia, que se encontraba en la isla. Ante esta información los agentes británicos se pusieron en contacto con la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, para que intentaran localizar al presunto traficante de armas.

Ante el perfil criminal de este individuo, al que se considera un peligroso delincuente con fácil acceso al uso de armas, se inició desde la Policía de Palma una investigación. Los agentes consiguieron localizar un vehículo, que podría estar utilizando el individuo al que se estaba buscando. A partir de esta pista, la Policía de Palma consiguió localizar el paradero de esta persona, que posteriormente fue detenido.