Los casi 4.000 habitantes de Sabiote difícilmente olvidarán las Fiestas del Medievo de 2023. En esta localidad de la provincia de Jaén, la Guardia Civil investiga un suceso impactante y escandaloso que ha hecho saltar las alarmas en busca de los culpables.

Los propietarios de una nave agrícola se ausentaron durante el fin de semana festivo en el pueblo (5 al 7 de mayo) y se encontraron una desagradable imagen cuando regresaron. Según publica el periódico Ideal, la Benemérita se encuentra en plena investigación para encontrar a los culpables de la violenta muerte de 15 gallinas, que anteriormente fueron violadas vía anal según las lesiones que presentaban los cuerpos.

Fueron unos familiares encargados de dar de comer a los animales ante la ausencia de los propietarios los que se encontraron en la finca un escenario terrible que nunca olvidarán. Las gallinas estaban muertas distribuidas por la finca, algunas aún agonizaban, y todas tenían la zona trasera desplumada. Según informa el propio diario, había alguna a punto de tener pollitos. A tal barbarie cometida solamente sobrevivió un gallo.

La situación grotesca se repitió pasados los días cuando algunos vecinos encontraron en los alrededores más gallinas muertas con signos de violencia. Por ejemplo, uno de estos animales fue ahorcado en una rama. Las fuentes de la investigación indican que en el pasado también se encontraron animales que habían sufrido maltrato en otras propiedades.

Entrada por el tejado

Los propietarios afirmaron a la Guardia Civil que "no tienen enemigos" en la población que puedan ser sospechosos de haber cometido semejante crimen contra unos "animales indefensos". "Iban a hacer daño y divertirse. No tienen que estar bien de la cabeza o no estaban en buenas condiciones", lamentaron a la Benemérita.

Los primeros indicios de los agentes encargados de la investigación indican que los responsables del crimen entraron a la instalación por el tejado, rompiendo una chapa por lo que todo indica que son jóvenes ágiles. Además, salieron por el mismo lugar sin haberse llevado nada de valor a pesar de haber en la propiedad material agrícola que se vende a buen precio en el mercado.