Los dos inmigrantes cuyos cadáveres han sido hallados este viernes en una playa de Adra (Almería) murieron al intentar alcanzar la costa a nado, según ha precisado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. En declaraciones a los medios en la Comandancia de Almería, Martín ha manifestado que este viernes han alcanzado el litoral abderitano dos pateras con un total de 132 personas, de las que ha indicado que "todas han sido rescatadas sin mayor novedad, salvo las dos víctimas" mortales y otra persona que se encuentra herida y ha sido hospitalizada. "Han fallecido por ahogamiento, puesto que han tenido que intentar llegar a nado a la costa", ha apuntado el subdelegado.

Fuentes de la investigación ha señalado a EFE que los pateristas habrían obligado a saltar al agua a los inmigrantes. Por el momento, ha precisado Martín, no se han producido detenciones ya que los presuntos patrones no han sido localizados. El subdelegado del Gobierno ha lamentado esta "nueva tragedia" y ha condenado la actividad de "las mafias y las personas que están dedicándose a esta actividad delictiva", ya que los muertos son "víctimas del tráfico de personas". Según han informado a EFE fuentes de la investigación, las embarcaciones han llegado a Adra sobre las siete de la mañana tras zarpar presuntamente desde la costa de Marruecos.

Según han precisado las fuentes consultadas, durante los últimos tres días se ha producido una pequeña "oleada" de pateras en el municipio abderitano, que ha provocado que la Comandancia de Almería pida refuerzos a la de Granada. Esto último ha sido apuntado también a EFE por el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Almería, Víctor Vega, quien ha asegurado que los guardias de la provincia están "desbordados" y el auxilio que se puede prestar por mar es "limitado". Ha incidido en que Almería continúa sin tener un Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) ni "un modelo policial en condiciones" a pesar de ser el "punto de la península que más inmigración soporta". "El Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) no es capaz de absorber a 125 personas. En los últimos años no sólo no se ha hecho nada, sino que la situación es cada vez peor", ha incidido Vega.