Una mujer que denunció haber sufrido violaciones y agresiones por parte de su exmarido en Palma de Mallorca se ha negado a ratificar sus acusaciones en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. La denunciante estaba personada como acusación particular en el proceso, en el que la Fiscalía reclama 13 años de cárcel para el acusado por delitos de agresión sexual y malos tratos, pero no ha quedido responder a ninguna pregunta en la vista oral. El tribunal le advirtió que, sin su testimonio, la causa perdía su principal sustento, pero la mujer se ha mantenido firme. "No quiero declarar", ha repetido. La fiscal, sin embargo, ha mantenido su petición de condena para el procesado apoyándose en las declaraciones que la denunciante prestó durante la instrucción. El hombre solo ha admitido en el juicio haber discutido con ella porque no tenía la cena hecha y su abogado reclama la absolución.

La mujer llamó a la Policía Local de Palma en la noche del 10 de marzo de 2020. Los agentes la encontraron en la calle "en pijama, y con ansiedad", según explicaron estos en el juicio. Ella les contó que su exmarido le había dado un cabezazo y un rodillazo en los genitales. Explicó que su relación, que había durado 20 años, estaba rota pero que seguían conviviendo "porque él la amenazaba con quitarle a sus hijos", detallaron los policías ante el tribunal. La mujer contó además que era habitual que el acusado entrara en su dormitorio y le obligara a hacerle felaciones. El sospechoso fue detenido y al día siguiente compareció en el juzgado de guardia. Allí admitió buena parte de las acusaciones. Reconoció haber agredido a su exmujer esa noche y explicó que "en situaciones de cabreo" la había forzado a hacerle felaciones y había amenazado con "llevarla bajo tierra". También dijo ser consciente de que la mujer tenía una relación con otro hombre. Tras aquella comparecencia, el juez le dejó en libertad. Desmentido y contradicciones Hoy, en el juicio, el procesado ha cambiado el relato. Ha contado que en el juzgado reconoció los hechos porque así se lo aconsejó el abogado de oficio que le asignaron. "Le hice caso para salir de allí", afirmó ante el tribunal. Incluso aseguró que en aquel momento "estaba ebrio", aunque su detención se produjo el día anterior tras tomar "un par de cervezas". Según la versión que ha ofrecido hoy, nunca agredió ni violó a la víctima. Sobre el día que fue detenido, aseguró que solo hubo una discusión porque él consideraba que su mujer debía hacerle la cena. La denunciante, por su parte, se ha acogido a su derecho a no testificar contra el acusado por la relación que le unió con él. Una situación insólita, porque la mujer se había personado como acusación particular en el proceso judicial y reclamaba una indemnización. El tribunal ha concluido que tras su negativa a declarar no podía seguir en la causa y su abogado ha tenido que abandonar la sala. Con estos mimbres, la fiscal ha mantenido su petición de 13 años de cárcel para el acusado por delitos de agresión sexual —con las agravantes de género y parentesco— y malos tratos, así como una indemnización de 20.500 euros para la mujer. En su alegato final, la fiscal ha señalado que pese a que la principal prueba de cargo era el testimonio de la denunciante, la condena puede basarse en las declaraciones que esta hizo anteriormente y en la confesión del hombre tras su detención. El abogado defensor, por su parte, ha calificado de "temeraria" la postura de la Fiscalía porque "no hay elementos para mantener la acusación" y, por lo tanto, el ministerio público "debería haber retirado la acusación". El hombre no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra y el tribunal de la sección segunda dejó el juicio visto para sentencia.