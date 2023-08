La postal chirría con las siniestras descripciones del sistema penitenciario tailandés que estos días alertan de los horrores que puede afrontar Daniel Sancho, que, supuestamente, ha matado y descuartizado a su acompañante. En el fondo de un valle exuberante descansa la cárcel de Koh Samui, abrigada por armoniosas laderas que filtran los últimos rayos del atardecer. Manda el verde también en el interior, los detalles joviales acercan la cafetería a una guardería, no asoman los guardias, varias esculturas de delfines no desentonarían en un parque de atracciones y cuesta identificar el pabellón de los presos. Ahí pernoctó este lunes Daniel Sancho por primera vez y ha conocido este martes a su nuevo letrado, que intentará que no sea desplazado a otra prisión de Bangkok de máxima seguridad y fama atroz.

Ningún periodista tailandés entre la nutrida comitiva española que esperaba su visita para otro aluvión de novedades que nutra este truculento y desquiciado caso. El abogado defraudó. Khun Anan llegó al mediodía, estuvo reunido con Daniel una hora y antes y después habló con los periodistas. Habló poco. En su entrada a pie aclaró que Daniel "está relajado", que "sabe lo que hizo", que "planea ya cómo vivir en la cárcel" y que entre todos trabajarán para arreglar el caso cuanto antes. "Le he explicado ya el proceso", añadió. Aislamiento por covid En su salida, a través de la ventanilla de su coche, calculó que su defendido se mantendrá unos seis meses en esa cárcel, se enredó al aludir a un abogado español que lo habría contratado y excusó su silencio sobre la llegada del padre del acusado y otras cuestiones. La asistencia legal es la única excepción al protocolo de aislamiento carcelario contra el coronavirus. El resto de los 10 días los pasará presumiblemente solo, a pesar de que la prensa local especula con la visita inmediata de su padre, Rodolfo Sancho, reputado actor televisivo y protagonista de series como 'El ministerio del tiempo' y 'Mar de plástico'. Encerrado ya el acusado, que habló sin bridas durante la investigación policial, y confirmada la discreción del abogado, al caso se le agotan las fuentes. Alarma social y plazos Lo que resta es inercia. Serán dos o tres meses de más investigaciones policiales hasta la entrega del escrito a la Fiscalía y la apertura del juicio. Es probable que la alarma social y la contundencia de las pruebas aligeren los plazos, sostienen los expertos. Este caso, sin embargo, palidece frente a la atención que le dedicó la prensa local a otro asesinato y descuartizamiento con españoles de por medio, el de Artur Segarra y David Bernat como culpable y víctima. De hecho, el mes pasado, la ciudad tailandesa de Pattaya, epicentro del turismo sexual, registró otro asesinato con descuartizamiento: el de un ciudadano alemán llamado Hans-Peter Mack. Por su parte, el diario 'Bangkok Post' ha recuperado hoy su atención tras días de barbecho. Asegura que la policía aún sigue buscando piezas del cadáver de Edwin Arrieta que Sancho presuntamente desperdigó por el litoral en unas horas de frenesí. Por lo visto, cambió su plan de hundirlos todos en el mar cuando comprobó que no cabían en sus bolsas. Relación nacida en Instagram También desvela el matutino que ambos se conocieron en Instagram y mantuvieron una relación de más de un año. El médico colombiano -que había invertido dinero en algunos de los negocios de Sancho- habría amenazado al cocinero con desvelar unas fotos que “enfadarían” a su familia cuando este quiso romper. El español asegura que quería romper la relación, de todas formas, cuando Arrieta visitó la isla, pero su insistencia en el sexo le hizo perder la cabeza y golpearlo. Sin embargo, la teoría del arrebato que defiende el presunto asesino tiene un encaje complejo con su compra el día anterior de guantes, bolsas y un cuchillo de carnicero. El tribunal dictó el lunes su prisión incondicional por los delitos de asesinato premeditado y ocultación de pruebas. Artur Segarra, en Bang Kwuang No le espera al letrado una tarea fácil. De su destreza depende que Sancho cambie su bucólica prisión de Koh Samui con compañeros de penas cortas a otra de máxima seguridad con los campeones del crimen. Será probablemente Bang Kwang, más conocida -y temida- como el Hilton de Bangkok por la brecha que la separa de un hotel de lujo: hacinamientos, comida tan escasa como repulsiva y ninguna defensa contra el calor húmedo del trópico. Ahí se juntan los tailandeses con los crímenes más terribles y la mayoría de los extranjeros, lo que parece asegurarle la entrada a Sancho si es condenado. En Bang Kwang también está, casi una década después, Artur Segarra.