El Aeropuerto de Palma sigue sufriendo las consecuencias de la tormenta que sembró el caos ayer en Mallorca. Así, durante esta madrugada Sont Sant Joan ha registrado colas con miles de personas en tierra, afectadas por las cancelaciones y los retrasos de los vuelos. En este sentido, ayer se contabilizaron 18 desvíos y 56 cancelaciones en una jornada muy complicada por las condiciones meteorológicas.

Según informan desde AENA, el aeropuerto no ha recuperado totalmente la normalidad y todavía registra retrasos en los vuelos de salida. Así, para el día de hoy los pasajeros pueden sufrir demoras en los horarios de sus vuelos. No obstante, AENA confirma que el objetivo es que a lo largo de este lunes se pueda recuperar la normalidad ya que para este 28 de agosto la AEMET no ha activado alertas por tormentas ni vientos huracanados como las de ayer.

La intensa tormenta causó ayer estragos en el aeropuerto de Palma. De hecho, de acuerdo a la aplicación Infovuelos de Aena, se cancelaron vuelos de llegada a Mallorca desde Santiago, Düsseldorf, Jerez o Menorca. Y salidas a Madrid, Alicante, Jerez, Menorca, Santiago Hamburgo, Dusseldorf, Bristol o Notthingham. Hubo diversidad de desvíos de aviones que no pudieron aterrizar en Mallorca, varios son rutas desde el Reino Unido, país con el que hay un elevado tráfico porque en Inglaterra este fin de semana hay puente.

Lo de ayer del aeropuerto de Palma @aena fue de traca 2 vuelos cancelados y esta mañana él panorama es desolador! @IB3noticies pic.twitter.com/qXnme1tdfF — James Anca (@jamesmrmood) 28 de agosto de 2023

"Esto es un caos"

Soraya Lobon, residente en Son Servera, iba a viajar ayer en un vuelo de las once de la mañana a Jerez, que finalmente fue cancelado. "No nos lo han comunicado hasta después de la una de la tarde y nos dicen que nos reubicarán en otro vuelo ¡dentro de tres días!", que es cuando en su caso iba a regresar a Mallorca. La pasajera se quejó de que Vueling "se está cachondeando de nosotros. Como no hay oficina en el aeropuerto de esta aerolínea nos mandan a la de Iberia y "solo nos dan largas". Criticó que los teléfonos de información de la low cost que les han brindado no está operativos.

⛈️🌪️✈️Las tormentas provocan el caos en el Aeropuerto de Palma. No hay un solo vuelo que no haya sido cancelado o retrasado. Se acumulan retrasos de hasta 8 horas. pic.twitter.com/FPdElpanyn — Toni Rigo (@tonirigotv) 27 de agosto de 2023

"Estamos desamparados, hay gente que estaba de vacaciones en la isla y no tienen dónde quedarse". Tampoco Vueling les ha facilitado vales para comida. "Llevaba dos ensaimadas a Jerez y las he repartido; esto es un caos", aseguró. Explicó Lobon que ha habido un momento en el aeropuerto en el que "ni se podía andar por el aeropuerto de la cantidad de gente que había".