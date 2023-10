El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Cartagena dictó sentencia diciembre de 2022. Tal y como se lee en el relato de hechos probados, el individuo y su víctima mantenían una relación sentimental y vivían juntos en una casa okupada en Los Alcázares. En agosto del año pasado, tras iniciar una pelea porque él se negó a dejarle la tablet, "le propinó a ella varias patas en el abdomen y muslos".

"Igualmente, la madrugada del 22 de agosto, tras una nueva discusión, esta vez en casa de un amigo, donde se quedaron a pasar la noche, tras negarse ésta a mantener relacione sexuales, le dijo: "Perra, guarra, gorda". Y la tiró al suelo", prosigue el documento judicial.

La mujer denunció lo que le había hecho el sujeto y, cuatro meses después de los hechos, el juzgado emitió su resolución: nueve meses de cárcel por un delito de malos tratos y prohibición de aproximarse durante dos años a su víctima, a la que tendría que indemnizar con 280 euros.

El individuo recurrió. Aseguró en su defensa que la mujer lo había acusado porque él decidió poner fin al noviazgo. Soltó que su víctima sufre "dos enfermedades psiquiátricas, trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar, lo que afecta a la credibilidad de sus manifestaciones".

"Temor a perder la relación"

Dijo el abogado defensor del hombre que la actuación de la mujer "se ve afectada por su temor a perder la relación, como se recoge en las dos cartas manuscritas por ella remitidas al hombre, así como por las denuncias previas por ella interpuestas (con semejante perfil y contenido al que ha dado lugar a la presente causa), y que ha realizado cuando aprecia que su defendido quiere alejarse de ella o puede perder algún beneficio o ventaja a ella reconocido (fuerte sentimiento de soledad o abandono)".

También alegó la defensa del sujeto que cuenta con el testimonio de una compañera de psiquiátrico de la víctima, la cual cuenta que la mujer le dijo que iba a hacer "todo el daño posible" a su ex por "haberla abandonado".

La Audiencia Provincial, al rechazar el recurso del sujeto, remarca que, sobre la primera pelea, la víctima "en todas sus declaraciones, ha ofrecido la misma versión: él estaba en un colchón y le propinó varias patadas en el abdomen y los muslos, debiendo la misma sujetarle las piernas para poder salir, ya que el colchón estaba muy pegado a la pared".

"Respecto a lo ocurrido la madrugada del 22 de agosto, de nuevo el acusado reconoce que discutieron, pues, aunque primero indica que no, termina admitiendo que "discutimos porque me quería ir a Madrid". Y otra vez la denunciante ofrece una declaración plagada de detalles, especificando el inicio de la discusión motivada porque ella no quería mantener relaciones sexuales, estructurada, coherente y esencialmente idéntica a la que ha mantenido desde un inicio", subraya el tribunal, que añade que la mujer "refiere los insultos recibidos ("puta", "guarra", "gorda") y, posteriormente, cómo el acusado la tiró al suelo".

"Y su versión aparece, además, corroborada por la presencia de hematomas, lesiones que pudieron ser observados por los agentes de la autoridad dos días después de la agresión. En definitiva, su versión, que no difiere tanto de la del acusado, a excepción obviamente de los golpes, pero que reconoce ambas discusiones y las sitúa en los mismos escenarios que la denunciante, corroboradas por la presencia de los hematomas, que no es que aparezcan en fotografías sin fechar o indeterminadas, sino que se fueron tomadas por los propios agentes de la autoridad, por lo que prueban, que se trata de la denunciante y la fecha en la que las presentaba, permite por tanto, acreditar los hechos declarados como probados, en relación a los cuales resulta que el acusado podría haber cometido dos delitos de lesiones y un delito leve de injurias; sin embargo, se da la situación de que únicamente se ha formulado acusación por un solo delito de lesiones, único que, en consecuencia, puede ser objeto de condena".

Que la mujer sufra dolencias psíquicas "en modo alguno invalida el valor de sus manifestaciones, dado que no existe informe pericial que así lo ampare, y sin que quepa entender que dichos trastornos afecten a su capacidad para apreciar un acontecimiento como realmente sucedido o que distorsionen la percepción de un suceso".