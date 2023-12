Un hombre de nacionalidad marroquí se ha quemado a lo bonzo este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Benejúzar (Alicante). El varón, conocido por la Policía Local y por la Guardia Civil al contar con antecedentes por pequeños hurtos y okupaciones, se encuentra en estado grave ingresado en la unidad de quemados del Hospital General de Alicante, tras ser trasladado allí desde el Hospital Vega Baja por las importantes quemaduras que presentaba.

El hombre se ha personado, cerca de las 12.30 del mediodía, en el consistorio benejucense. Allí ha preguntado por la situación en la que se encontraba la solicitud de unas ayudas que había pedido hace un tiempo. La intención del varón de origen magrebí es volver a su país, a Marruecos, con la ayuda solicitada, según fuentes de toda solvencia consultadas por Información, del grupo Prensa Ibérica.

Tras responderle los funcionarios del Consistorio que la solicitud aún estaba en trámite y que no se había resuelto, por lo que debía esperar un tiempo más, se ha marchado, pero no ha ido muy lejos. El hombre llevaba una botella de agua que no contenía ese líquido, sino otro inflamable, seguramente gasolina, y, en la misma puerta del Ayuntamiento se ha vertido el contenido por la cara para llamar la atención. A continuación, con un mechero se ha prendido fuego.

Según fuentes consultadas, él mismo, inmediatamente, se ha lanzado a la fuente situada justo enfrente del Ayuntamiento, en la Plaza de España, para sofocar las llamas que, no obstante, le han dejado serias heridas por quemaduras en el rostro.

Cuando ha llegado la Policía Local de Benejúzar, tras recibir el aviso sobre las 12.30 horas, el individuo ya había conseguido apagar las llamas que le cubrían la cara y los agentes se han encontrado una situación dantesca. El hombre tenía buena parte de su cara y otras zonas del cuerpo quemadas, por lo que ellos mismos le han trasladado rápidamente al Hospital Vega Baja, según han confirmado a este diario fuentes policiales.

En el centro hospitalario situado en San Bartolomé le han hecho las primeras curas, pero ante la gravedad de las heridas se ha decidido trasladarlo a la unidad de quemados del Hospital de Alicante.