La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer a Abdel A. G. como presunto autor de un delito de agresión sexual al penetrar, supuestamente, a una joven que se había negado a mantener relaciones sin preservativo. «Me comenzó a doler bastante y le dije que parara. Miré hacia abajo, vi que ya no llevaba condón y le empujé, pero no pude con él. Comenzó a darme bofetadas, me agarró del cuello muy fuerte y también me mordió», declaró la joven ante el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín.

Los hechos referidos se remontan a la madrugada del 16 de octubre de 2021, cuando la joven y el acusado continuaron la fiesta con sendos grupos de amigos en un domicilio. La víctima no tuvo ningún tipo de reparo en explicar que las relaciones fueron consentidas en un primer momento con la condición de que este marroquí utilizara protección. Pero todo se truncó cuando sintió dolor en sus partes íntimas y comprobó que Abdel A. G. se había quitado el preservativo. No cesó, continuó ella, pese a que así se lo había reiterado e incluso le obligó a practicarle una felación. La prueba pericial a cargo de los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) reveló que la chica presenta una sintomatología «compatible» con un cuadro de estrés postraumático basado en «mucho malestar psicológico» y «dificultad para conciliar el sueño y manener relaciones sexuales». Mientras que el ministerio fiscal solicita una pena de ocho años de cárcel, la acusación particular a cargo de Laura Vela eleva la pena privativa de libertad hasta los diez años. La indemnización asciende, respectivamente, a 5.000 y 10.000 euros.