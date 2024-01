Cárcel para ‘el rey del simpa’ por tocarle el pecho a una policía

El rey del simpa vuelve a ser el protagonista, aunque esta vez no ha sido por consumir en un local y marcharse sin pagar. Antonio Miguel Grimal Marco ha sido condenado a un año de cárcel como responsable de un delito de abusos sexuales por tocarle un pecho a una agente del Cuerpo Nacional de Policía que le dirigía a los calabozos tras tomarle declaración.

El fallo se emite después de que el conocido como el rey del simpa no se presentara al juicio que se celebró el pasado 15 de enero en la Audiencia Provincial de Zaragoza. El plenario se celebró pese a su incomparecencia porque la pena que solicitaba la acusación particular, a cargo de Pilar Sangorrín –dos años de cárcel–, no excedía el límite legal de dos años de prisión. Finalmente ha sido condenado a un año de prisión y a la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por el tiempo de dos años superior a la pena. Además, Grimal Marco, representado por Rodanas Gurria, deberá indemnizar a la funcionaria con 300 euros por daño moral.

La fiscal argumentó en el juicio que «no existe prueba de que le tocara directamente el pecho» y, en el caso de que hubiera existido ese contacto, no concurre el «ánimo libidinoso» que exige este tipo de delito. La defensa interesó la absolución de su representado en la misma línea que al incidir en que no existió ese contacto.