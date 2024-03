Una persona fallece tras caer a una balsa de riego en Épila

Una persona ha fallecido este miércoles en la localidad zaragozana de Épila tras precipitarse a una balsa de riego. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que recibió el aviso a las 9.15 horas, se desplazó hasta el lugar de los hechos y, tras conseguir sacar a la persona de la balsa, intentó reanimarla sin éxito.

En estos momentos, la principal hipótesis que baraja la benemérita es que la víctima se precipitó por causas accidentales y no logró salir de la balsa de riego. En cualquier caso, hasta que no se realice la autopsia no se podrán confirmar definitivamente las causas del suceso.