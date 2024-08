El asesino de Mocejón fue a misa con su padre dos horas después del crimen

J. P., el joven de 20 años detenido por acuchillar a Mateo, el niño de once años asesinado en Mocejón (Toledo) el domingo, fue a misa con su padre dos horas después de cometer el crimen, según aseguran testigos presenciales.

La iglesia de San Esteban Protomártir se encuentra en el centro de la localidad, a un kilómetro del polideportivo Ángel Tardío donde se produjo el crimen. Era habitual ver al padre, Fernando P., todos los domingos en misa, y ahora que sus hijos estaban con él en verano (los padres están separados y viven en Madrid con la madre) solía ir con ellos.

"El chaval estaba nervioso, como siempre, no se estaba quieto, es que era un chico que no estaba bien. La familia no se relacionaba con nadie", relata una vecina de Mocejón, donde se ha instalado la sensación de que "la Justicia o quien fuera” debería haber adoptado alguna medida con el chaval, que tenía un 70% de discapacidad psíquica. De acuerdo al testimonio de varios vecinos, el detenido "no hablaba con nadie" y se "desorientaba con facilidad".

El presunto homicida no fue detenido hasta el lunes a primera hora de la tarde. En su primera declaración reconoció los hechos, aunque evidenciando sus problemas de salud mental: "Ha sido mi otro yo, ha sido mi copia", tal como ha desvelado El Periódico de España en exclusiva. Luego añadió: "Yo estaba allí, pero yo no he sido". Y explicó que tras matar al niño, tiró el cuchillo en una acequia a 700 metros del polideportivo y luego se fue a casa de sus abuelos, donde se dio una ducha.

Mientras, la Guardia Civil continúa este martes buscando el arma del crimen con el apoyo de unidades especiales de Madrid. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha afirmado que "el arma del crimen no ha aparecido", aunque no ha desvelado si se trabaja en un lugar distinto a la acequia en la que se centró la búsqueda este lunes, informa Efe.

