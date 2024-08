Varios alemanes propinan una paliza a un taxista en Palma: "Pensé que me iban a matar"

José María P., de 71 años, tiene los ojos llenos de sangre, el brazo y dos costillas rotas. Se levanta la manta del hospital y muestra un enorme moratón en la pierna. «Pensé que iban a matarme. Apenas entiendo cómo mi cuerpo pudo sobrevivir al ataque», dice el mallorquín. Son cuatro veraneantes alemanes: «Agentes de policía de Essen. Me pusieron sus carnés delante de las narices», dice el taxista.

«Llevo 40 años llevando alemanes por Mallorca. Nunca he tenido problemas con ellos, ni siquiera en los turnos de noche en la Playa de Palma», dice José Maria P.. «La gente me preguntaba a menudo qué pensaba de los alemanes. Siempre me deshacía en elogios. Ahora no quiero ni verlos tirados en la playa».

Dos taxis de Ballermann a Petra

El pasado martes 20 de agosto por la noche , el hombre de 71 años también trabajaba en el turno de noche en la Playa de Palma y esperaba a los clientes en la parada de taxis situada junto al Bierkönig. Un grupo de siete personas se acercó a él y a sus compañeros y reservaron dos taxis para Petra, dirección a un hotel rural. «Mi colega fue más rápido y ya se había marchado cuando llegué. Viajaban conmigo tres personas. Dos de ellas estaban borrachas y medio dormidas», cuenta el taxista.

Cuando llegaron al hotel, todo seguía bien. «Se repartieron la cuenta y me dieron una buena propina. Ayudé a bajar a los dos borrachos». Entonces, el teléfono móvil de la tercera persona desapareció de repente. «Otras tres personas salieron del hotel. Dimos la vuelta al taxi y buscamos el móvil. Debía de haber información muy importante en él para que hicieran tanto alboroto», dice el taxista.

Como relata José María P., los ánimos cambiaron rápidamente. Los alemanes ordenaron al mallorquín que llamara a la policía y, de repente, le acusaron de haber robado el móvil. La policía no acudió, los alemanes se impacientaron y tomaron cartas en el asunto. «Empezaron a darme puñetazos y patadas. Les supliqué que pararan, pero fue inútil». Cuatro jóvenes de unos 20 años dieron una paliza a este anciano de 71 años. Nadie oyó el ruido. «Cuando pregunté por la policía, se limitaron a decir que eran la policía», cuenta el mallorquín.

Querían presentar la agresión como un accidente

Los agresores volvieron a meter al taxista en el coche. «Cerca de allí, el coche se fue por una pendiente. Querían soltar los frenos y escenificar un accidente», relata José María P. «Afortunadamente, la Guardia Civil llegó en ese momento. Me salvaron la vida».

Al parecer, al ver a los agentes, uno de los alemanes se arrepintió. «Nos ofreció dinero a mí y a los policías para que no presentáramos cargos. Le dije que metiera sus billetes en otro sitio. Quiero justicia legal», dijo el taxista. En un principio, la Guardia Civil sólo se llevó a la persona que intentó el soborno.

Cuando el hijo de José María P. vio a su padre en el hospital a la mañana siguiente, preguntó a la policía. «¿Cómo es posible que sólo detuvieran a una persona? Había cuatro personas golpeándole. ¿Has visto en qué condiciones está?» Oscar P. describe la conversación con los agentes, que acudieron directamente al hospital y tomaron declaración al anciano de 71 años. Más tarde regresaron con fotos de los alemanes. El mallorquín pudo identificar a otros dos agresores que también fueron detenidos.

«El móvil robado» estaba en el bolso de un amigo

Fueron llevados ante un magistrado el mismo día. «Renunciaron a su derecho a declarar y quedaron en libertad sin fianza ni otras condiciones. Nuestro abogado me explicó que no había riesgo de fuga porque eran policías», dice el hijo. El miércoles viajaron de vuelta a Alemania. «Antes de eso, seguían tumbados en la piscina como si no hubiera pasado nada».

La Guardia Civil sólo confirmó a Mallorca Zeitung, la detención de tres alemanes. «No sé si son policías», dijo un portavoz. El departamento de policía responsable en Alemania quiere ahora aclarar los hechos, pero aún no ha podido confirmar nada. Los alemanes encontraron más tarde el móvil supuestamente robado en el bolso de un amigo.