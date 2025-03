Mata a su cuñado de un tiro en una pelea en su casa de Murcia

Un hombre de 31 años perdía la vida este viernes por la noche en Fuente Álamo (Murcia) a manos, presuntamente, de su cuñado, que le pegó un tiro en una discusión en una casa, confirma la Guardia Civil. La pareja del sospechoso, hermana a su vez del finado, fue testigo de todo.

Ocurría minutos antes de las nueve de la noche en la población de Cánovas, en concreto en la calle Escuelas. Varias llamadas alertaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: estaban oyendo gritos. No solo gritos: también tiros.

La mujer, 25 años menor que su marido, hermana de la víctima mortal y testigo de los hechos, fue atendida por ansiedad

"Se produjo una discusión en un domicilio. En el mismo estaban un hombre y una mujer, de 58 y 33 años, pareja, y el hermano de ella, de 31 años. El marido de ella sacó una escopeta y disparó al hermano, falleciendo", detalló la Guardia Civil en una comunicado remitido este sábado por la mañana a los medios.

Al lugar se desplazaron diversas patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y Policía Local de Fuente Álamo. Ahí procedieron al arresto del sospechoso, que fue trasladado a dependencias policiales y pasará a disposición judicial como muy tarde el lunes.

Del caso se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil. Con el testimonio de la mujer, que vio qué pasó, los investigadores cuentan con suficientes indicios para poner a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Cartagena, partido al que pertenece Fuente Álamo, al hombre.

Casa de Fuente Álamo en la que se produjo el crimen. / Loyola Pérez de Villegas

La mujer, atendida

La mujer, 25 años menor que su pareja, hermana de la víctima mortal y testigo de los hechos, fue atendida in situ por los sanitarios tras sufrir un ataque de ansiedad, debido a lo que había presenciado, aunque no fue preciso su traslado a un hospital. No presentaba lesiones en el cuerpo.

Entre la pareja no existen antecedentes por violencia de género, detallaron desde el Instituto Armado.

Residentes en la zona afirmaron que el presunto agresor era "un vecino normal", el cual vivía solo "hasta que se casó con esta chica", en referencia a la mujer. El hermano de la mujer también vivía con ellos.