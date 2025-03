La denunciante de Dani Alves recurrirá la absolución: "Ha sentido que volvía al baño del Sutton"

Ester García, abogada de la mujer que denunció a Dani Alves por violación, ha anunciado que recurrirá la absolución del futbolista y ha explicado que la denunciante se siente "muy decepcionada y muy triste" y "ha sentido que volvía al cuarto de baño donde ocurrieron los hechos".

En declaraciones a los medios a las puertas de su despacho, García ha lamentado que la absolución de Alves supone "un retroceso en la lucha contra la violencia de las mujeres, tanto a nivel jurídico como social", lo que puede desanimar a denunciar a las víctimas de agresiones sexuales.

Tras reconocer que es una sentencia que no esperaban, García ha contado que la denunciante se encuentra "muy decepcionada y muy triste". "De alguna manera ha sentido como si volviera al cuarto de baño donde se produjeron los hechos", ha agregado.

"Recuperación emocional" de la joven

La abogada ha anunciado su intención de recurrir ante el Supremo la absolución de Alves, aunque ha precisado que su prioridad es la "recuperación emocional" de la joven, por lo que deberán valorar que "se pueda sostener" durante el tiempo que tarde en resolverse la apelación, que pude demorarse un año.

"Recurrir supone no poner un punto y final en el procedimiento", ha apuntado Ester García, tras recordar que el recorrido judicial y la exposición mediática "desgasta mucho emocionalmente a cualquier víctima de violencia sexual".

García ha arremetido contra la sentencia, que basa la absolución en que las imágenes de los momentos previos a que Alves y la denunciante entraran en el baño no concuerdan con el relato de ésta, y ha recordado que "los hechos objeto de procedimiento no son que estuviera bailando".

"Cuestionar a una mujer porque ha estado bailando en una discoteca creo que es un debate que en el siglo XXI no lo tenemos que tener", ha lamentado.

Para la letrada, por las imágenes de las cámaras "no se puede interpretar si (la denunciante) tenía miedo antes de entrar en el baño", dado que se trata de una grabación lejana y oscura.

Misma versión

Ester García se ha dirigido a las mujeres periodistas que la escuchaban para preguntarles: "¿cuántas veces no habéis sentido inseguridad y no se ha transmitido directamente? Afirmarlo por un reportaje fotográfico o grabaciones de una zona oscura conduce a un debate que hoy no debería existir".

"Eso no tiene nada que ver con la credibilidad de mi clienta", ha añadido García, que recuerda que la propia sentencia del TSJC admite que la declaración de la denunciante ha sido siempre "persistente" y que las cuatro veces que ha relatado los hechos se ha mantenido en la misma versión.

La defensa considera que el concepto de fiabilidad en que se fundamenta la sentencia está "alejando de la doctrina jurisprudencial" más reciente, que recalca que no deben formar parte del debate jurídico los momentos previos a una agresión sexual.

Sobre la posibilidad de que Dani Alves abandone España al habérsele levantado las medidas cautelares -retirada del pasaporte y comparecencias periódicas ante la justicia-, García ha comentado que esa es "la menor" de sus preocupaciones.