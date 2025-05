Los informes de la cárcel sobre Ana Julia Quezada: "Implicada desde el minuto cero, educada con los funcionarios..."

Ana Julia Quezada llevaba al menos tres meses teniendo sexo con un funcionario de la cárcel de Brieva (Ávila) a cambio de regalos cuando la Junta de Tratamiento de la prisión dio el visto bueno a que la asesina fuera trasladada a otro centro penitenciario, según consta en la investigación abierta por el juzgado de instrucción 4 de Ávila.

Con seis votos a favor y uno en contra, el equipo técnico de la cárcel donde la asesina del niño Gabriel cumple su condena de prisión permanente revisable "recomendó" el 14 de diciembre de 2023 el traslado de Quezada al centro penitenciario Madrid I (Alcalá - Meco) después de dar a la reclusa una valoración "favorable" y destacar que hubiera mantenido una "actitud y comportamiento efectivo respecto a la satisfacción de la responsabilidad civil" (ha pagado a los padres del niño al que asesinó 320 euros de los 500.000 a los que fue condenada).

"Indiferente con sus compañeras"

Entre los informes que apoyan esa decisión se encuentra el de una educadora de la cárcel, al que ha accedido el canal de sucesos de Prensa Ibérica, que tras evaluar a Ana Julia informó positivamente sobre la vida en Brieva de la asesina: "Implicada desde el minuto cero en las actividades organizadas en el Centro Penitenciario por el equipo; supo esperar el momento para solicitar un trabajo remunerado que consiguió en la cocina" de la prisión.

La educadora explica en su informe que en el expediente de Ana Julia "no consta ningún incidente disciplinario" y que la asesina "es educada con los funcionarios" y "parece indiferente con sus compañeras". Añade que a Quezada le consta "una pareja con quien tiene vis a vis íntimos, que reside en Cataluña, por lo que solicita su traslado más cerca de ella cuando le toca la revisión de grado".

En aislamiento

La educadora recoge en su escrito que "a consecuencia de las obras (en la cárcel), se ordenó la unificación de los dos módulos de vida ordinaria existentes en la prisión en uno solo. A partir de ese momento, "la interna Ana Julia Quezada solicitó la aplicación del artículo 75.2, al entender que la convivencia con internas no incluidas en el módulo de respeto podía hacer que cambiase su situación dentro del este centro". Por lo que "desde ese día, fue trasladada a otro módulo donde se encuentra en una situación de aislamiento al no asistir ni a su puesto de trabajo ni a las actividades propuestas por este equipo".

Sobre cómo administra la asesina el dinero que recibe dentro de prisión, la educadora escribe: "nada destacable en cuanto a cómo organiza su peculio, no nos consta una utilización no autorizada de sus ingresos". Para entonces, según el sumario del caso que investiga a un funcionario de la cárcel de Brieva por un presunto delito de cohecho, Ana Julia ya estaba recibiendo regalos como "perfumes, cerveza, maquillaje y chocolate" a cambio de mantener relaciones sexuales "por las noches, en su celda" con ese funcionario.

Voto particular negativo

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este medio, la directora de la prisión de Brieva no acudió a la "sesión ordinaria" de la Junta en la que se aprobó el traslado de Ana Julia. Otra trabajadora del centro penitenciario asistió en su lugar y actuó como "directora accidental". Fue la única de los siete técnicos de la Junta de Tratamiento que votó en contra de cambiar de cárcel a la asesina. Unos días después de aquella reunión, el 19 de diciembre de 2023, esa mujer presentó un informe en el que comunicaba su "voto particular negativo" y justificaba sus razones:

"Ante la revisión de grado de la interna, que se encuentra en artículo 75.2, muestro mi disconfirmidad de trasladarla a otro centro por considerar que la medida aplicada tiene fines manipuladores", explica. "En varias ocasiones la interna nos ha trasladado tanto a la directora como a mí su temor por la unificación de ambos módulos". Sin embargo, añade, "desde que ingresó en el centro el 14 de diciembre de 2019, no ha tenido ningún problema en el módulo azul de respeto nivel III. Actualmente estaba desempeñando el puesto de auxiliar de cocina con buena productividad y disposición".

"No se deja amedrentar"

La mujer añade en su voto particular que "el 20 de septiembre de 2023 le solicitamos a la interna que si tiene algún tipo de amenaza personificada nos lo haga saber", pero "en ningún momento quiere trasladar de manera nominal estas acusaciones", por lo que "le instamos a que siga intentando convivir con el resto de internas y le trasladamos que no creemos que vaya a sufrir agresión alguna puesto que es una persona con carácter que no se deja amedrentar fácilmente".

La trabajadora recoge en su informe un episodio ocurrido con Ana Julia dos meses antes: "el 26 de octubre acudo a visitarla y mantengo entrevista con ella, instándola a recuperar su trabajo y la vida en común con el resto de internas. Me refiere que agradece la visita, pero que no va a volver al módulo y que, además, cito textualmente: 'Madrid tendrá que hacer algo, no me va a dejar aquí para siempre'". La empleada saca una conclusión de su entrevista con la asesina: "No me niega que este aislamiento voluntario supone una oportunidad para un adelantamiento de la revisión de grado y un consecuente traslado a un centro penitenciario mixto, preferentemente en el norte, Zaragoza o Cataluña".

El 22 de marzo de 2024, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias se pronunció en el mismo sentido que la trabajadora de Brieva que emite el voto particular. En una resolución que deniega finalmente el traslado de Ana Julia, recuerda a la asesina que "el cumplimiento de la pena de prisión no es una suerte de estancia penitenciaria a la libre elección de la sentenciada" y ordena que siga cumpliendo su condena en Ávila, por ser "el más indicado para continuar con las actividades que se le han programado dirigidas a la consecución de la reeducación y la reinserción social" de la asesina del niño Gabriel Cruz.