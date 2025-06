Ningún técnico municipal ni autonómico revisó la atracción de la feria de Alquerías (Murcia) donde murió una niña

Ningún técnico, ni municipal ni de la Comunidad, revisó la atracción de la feria de Alquerías (Murcia) donde murió una niña. Desde el Ayuntamiento indican que es competencia de la Comunidad y que es el promotor privado el que ha de pedir las autorizaciones "tanto técnicas como administrativas" y los permisos al Gobierno regional. Desde la Comunidad, por su parte, explican que en su registro no consta ninguna petición para instalar las atracciones.

Por otro lado, el pedáneo de Alquerías subrayó que "la solicitud tienen que realizarla los feriantes cuando es una feria privada", como es el caso: las camas elásticas se pusieron en una parcela propiedad de un particular. Este diario ha podido saber, de fuentes cercanas a la investigación, que la parcela es propiedad de un empresario conocido que no reside en el pueblo.

El caso es que nadie asume la responsabilidad del suceso mortal que costó la vida a la pequeña Amira. Una niña cuya familia había llegado recientemente a la Región de Murcia. No vivían en Alquerías: junto a sus padres y hermano, estaban residiendo en la localidad de El Raal.

Miguel García, presidente de la Asociación de Feriantes de Murcia, apunta que "según la ley, si la feria la organiza una persona privada, el permiso lo tiene que dar la Comunidad". Otros feriantes consultados por este diario sostienen que ellos cuentan con los servicios de un ingeniero, un profesional privado que en estas ferias trabaja mano a mano con los técnicos municipales, siempre y cuando estos sean avisados: según fuentes cercanas a la investigación, no fue el caso.

"No tengo responsabilidad"

José Luis Marín, pedáneo de Alquerías, insiste en que "no es una atracción del Ayuntamiento". A la pregunta de quién lo ha organizado, el pedáneo dijo: "Lo siento mucho, no le voy a contestar, porque no lo sé". "Yo no tengo ningún problema en declarar, porque no tengo ninguna responsabilidad en esto", aseveró.

"Nosotros no hemos sido, la competencia para instalar la feria no es nuestra", remarcó. "Yo intuyo que los feriantes han tenido que llegar a algún acuerdo con alguien, con un particular", elucubró. "Lo ha hecho por su cuenta y riesgo", destacó sobre la persona que impulsó las atracciones en su parcela, "sin comunicarlo". "Es una sensación de impotencia tremenda", afirma.

"Según lo que marca la ley de la Comunidad Autónoma, la solicitud tienen que realizarla los feriantes cuando es una feria privada", quiso dejar claro.

Marín aseguró que él no gestionó en ningún momento las atracciones con los feriantes, a los cuales "conocí a raíz de lo que pasó el sábado, por desgracia". "Esto es algo que no ha pasado por el Ayuntamiento", hace hincapié. Admite que contactó con otros feriantes, los que tenían previsto poner las atracciones de las fiestas de forma oficial. "El Ayuntamiento no ha intervenido en esto", reitera.

Descarga "en cadena"

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga si la descarga eléctrica "en cadena", según los testigos, que mató a la niña en la feria de Alquerías, en Murcia, fue por la toma de tierra. La pequeña "quedó pegada a la valla", explicaron a este diario algunos de los presentes. La jueza de guardia ha ordenado diligencias urgentes para investigar un homicidio por imprudencia.

Desde el Ejecutivo que preside López Miras detectaron que "corresponde a la Comunidad Autónoma la autorización de las ferias de atracciones cuando corresponden a promotores privados, mientras que, cuando se trata de una actividad promovida por un ayuntamiento, es éste quien la autoriza". Así lo recoge la Ley 2/2017 de medidas urgentes de la reactivación de la actividad empresarial y del empleo, apostillaron.

En el caso concreto de Alquerías, no consta en el registro de la Comunidad ninguna petición o solicitud de autorización, dejaron claro.

Quién tendría que inspeccionar

"La única documentación que consta en la Comunidad Autónoma referida a las fiestas de Alquerías es una declaración responsable registrada en Industria para el suministro eléctrico de baja tensión, que fue presentada el 21 de mayo de 2025 por el Ayuntamiento de Murcia, a través de una empresa instaladora a la que concedió poderes de representación", apuntan.

A este respecto, desde el equipo de Ballesta apostillan que "se trata de un declaración responsable con respecto a otro evento: un acto municipal, a desarrollar en los próximos días, y en un espacio municipal". Lo que pasó el sábado fue en un solar de titularidad privada a cargo de unos feriantes, algo que "implica otros trámites", detallan fuentes municipales.

Atracción donde ocurrió el accidente mortal, en Alquerías / Israel Sánchez

Respecto a la inspección y control de esta actividad, esta labor se lleva a cabo por funcionarios municipales, como está recogido en el Decreto-Ley 4/2023, informa la Comunidad, que cita "dos ejemplos recientes que muestran en quien reside la labor inspectora y de control".

"Recientemente los organizadores de un concierto en un espacio privado en una pedanía de Murcia han sido sancionados por la Comunidad Autónoma tras una denuncia de la Policía Local de Murcia que constataba que carecían de autorización para celebrarlo", explican, y añaden que "otra sanción reciente, fue por la instalación de un castillo hinchable en una pedanía por carecer de autorización, sanción tramitada por la Comunidad Autónoma tras recibir la correspondiente denuncia de la Policía Local de Murcia".

Desde la Comunidad no tenían conocimiento de que se iba a instalar esta feria, aseguran desde el equipo de Miras. Por tanto, nada pudieron hacer para controlar que todo era seguro, puesto que ignoraban incluso la existencia de las atracciones.

"Le dio la corriente"

"Le ha dado la corriente", gritaban los testigos, que nada pudieron hacer por salvar la vida de la pequeña. Otros pensaron que le había dado un ataque epilético. La chiquilla se habría agarrado a la valla para salir de la atracción. En aquel momento, en la misma, las camas elásticas, seguían saltando otros niños.

La descarga en cadena, cuyas causas se están investigando (la titular del Juzgado de Instrucción Nº 9 de Murcia, en funciones de guardia, abría el domingo diligencias previas por homicidio imprudente y el caso está ahora en manos del Juzgado de Instrucción Nº 4) afectó a otros menores que refirieron a los adultos presentes y a los sanitarios que llegaron que estaban "mareados".

El gremio, muy afectado Los feriantes de Murcia están consternados. «Puede ser un accidente o una negligencia», apuntan fuentes del gremio, que precisan que son los alcaldes pedáneos (o los responsables de la Junta Municipal) de cada población los que se han de encargar de comunicar a cada Ayuntamiento la instalación de la feria, a fin de que los técnicos municipales vayan al lugar y lo supervisen todo. Los feriantes son profesionales, llevan al día sus inspecciones y temen que se les señale a raíz de la tragedia. Son conscientes de que pueden producirse accidentes y fallos técnicos o incluso hacerse las cosas mal, pero insisten en que su trabajo es riguroso. «En el gremio estamos trabajando miles y miles de personas y no suele pasar nada», destacan las citadas fuentes. «Si es un accidente, no se puede hacer nada; si es una negligencia, que pague el que la ha hecho. Ya sea el alcalde pedáneo, la comisión de fiestas o el feriante», explican. Apuntan que en ferias así «intentamos llevar las cosas bien y, por desgracia, pasan cosas» y, por encima de todo, tienen palabras de pésame y consuelo para la familia de la menor fallecida. Esperan que no se criminalice al gremio y dejan claro que ellos, los feriantes, siempre cuentan con los servicios de un ingeniero, un profesional que trabaja mano a mano con un técnico municipal, para revisar juntos las atracciones. No ha sido el caso porque, al parecer, nadie había comunicado al Consistorio que en esta parcela iba a haber ferias. Aunque, subrayan los feriantes consultados, hace dos décadas que es así.

Desde el Ayuntamiento de Murcia dijeron en un comunicado que "estamos colaborando desde el primer momento con la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido. Este suceso se ha producido en un solar de titularidad privada, correspondiendo a los feriantes la responsabilidad técnica de legalizar sus instalaciones y contratar directamente con Iberdrola".

"La Policía Local actuó con rapidez, requiriendo la presencia de técnicos de Electromur, quienes confirmaron la existencia de un fallo eléctrico, señalando que la instalación era privada y debía comunicarse a Iberdrola, lo cual se hizo de inmediato, a instancias de la Guardia Civil", argumentan desde el equipo de Gobierno de Ballesta.

"El Consistorio se encuentra en plena investigación recabando toda la información de la que dispone sobre el evento. Los técnicos de Electromur han colaborado en las últimas horas en las labores de desmontaje del cuadro general de la atracción, a petición de la Policía Judicial", apuntan.