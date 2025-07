El mar escupe en València y Castellón en solo 10 días los cuerpos de cinco migrantes fallecidos al naufragar una patera

El mar ha expulsado en las costas valencianas, en apenas diez días, los cuerpos en avanzado estado de descomposición de cinco personas que se cree murieron ahogadas en el naufragio de una patera procedente del norte de África, probablemente Argelia, de la que no se tenía constancia oficial. Por el estado de los cadáveres, y a falta de que se completen las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de València, se cree que el hundimiento de la embarcación debió producirse hace entre tres y cinco semanas. Se trata de cuatro hombres y una mujer, varios de ellos con mutilaciones propias del tiempo transcurrido en el mar y de la acción de la fauna marina.

El primer cuerpo fue avistado por un barco a 16 millas de la costa de Cullera el pasado 1 de julio, lo que activó a la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil con base en el puerto de València, que fue en busca del cadáver. Una vez que logró rescatarlo, lo subieron a bordo y lo trasladaron a su base y no al puerto de Cullera, para facilitar su traslado directo al Instituto de Medicina Legal de València, adonde debía ser llevado de todas formas, por lo que desembarcarlo ya en València evitaba más manipulaciones y traslados de los necesarios, dado su avanzado estado de descomposición.

Días más tarde, el 7 de julio, domingo, fue localizado un segundo cuerpo, esta vez a 12 millas del Grao de Castelló. Se trataba nuevamente de un hombre cuyas prendas de ropa eran similares a las del primer hallado, por lo que comenzó a consolidarse la hipótesis de que ambos viajasen en una misma patera y que esta hubiese volcado.

A 12 millas del Puerto de Sagunt

Las peores previsiones se empezaron a cumplir con un nuevo cuerpo, encontrado el lunes, día 8, por la tarde a solo dos millas del Puerto de Sagunt. Era, nuevamente, un hombre. Como los anteriores, llevaba varias prendas puestas (dos camisetas y una chaqueta), algo que se repite entre los migrantes que afrontan largas travesías en minúsculas embarcaciones, porque, por una parte, les permite guardarse de la humedad y el frío nocturnos y aligerarse durante los calores diurnos, y por otra, sirve para poder transportar más ropa, ya que las mafias que trafican con seres humanos no les dejan llevar muchas pertenencias a bordo para evitar el sobrepeso y, sobre todo, para amortizar el escaso espacio con más personas.

Los agentes inspeccionan la zona donde fue hallado el cadáver. / Miguel Sánchez

En el caso de Sagunt, una vez rescatado el cadáver, también fue evacuado en su puerto y conducido al IML de València para centralizar los exámenes de los médicos forenses.

Los últimos dos cuerpos han sido encontrados este jueves, pero ya no flotando en el mar, sino varados en las playas Belcaire en Moncofa y El Cerezo de Xilxes, este último encajonado entre las piedras de la escollera. El cadáver de Moncofa, que llevaba chaleco salvavidas, lo que corrobora la hipótesis de que murió tras naufragar su patera, pertenece a la única mujer de los cinco hallados hasta ahora.

La Guardia Civil teme más hallazgos

Fuentes de toda solvencia consultadas por Levante-EMV han confirmado que la Guardia Civil, cuyos equipos de Policía Judicial de las distintas zonas implicadas se han hecho cargo de las investigaciones, está convencida de que los cadáveres pertenecen a migrantes de una misma patera, y existe la casi certeza de que habrá más hallazgos similares en los próximos días. En cuanto se confirme que todos viajaban juntos, es previsible que las investigaciones se fusionen en una sola.

De momento, Salvamento Marítimo no tiene constancia del hundimiento de ninguna embarcación con migrantes, algo que suele detectarse por las alertas de los familiares de las personas que viajan a bordo, algo que, al parecer, no ha sucedido en esta ocasión. No obstante, la Guardia Civil, con la colaboración de Salvamento, está tratando de rastrear posibles avistamientos o avisos de embarcaciones que hayan podido ser pasadas por alto.

Los cinco cadáveres se unen a otros cinco localizados recientemente en Mallorca y que también habían sido víctimas del naufragio de una patera en alta mar.