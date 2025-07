La Guardia Civil investiga la muerte en Ibiza de Michele Noschese, Dj Godzi

El músico napolitano Michele Noschese, más conocido como Dj Godzi, murió en Ibiza la noche del 18 al 19 de julio por causas que no han trascendido, ya que aún no están los resultados de la autopsia. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el fallecimiento, aunque por el momento no facilita información oficial. Los agentes acudieron al lugar de los hechos porque recibieron una llamada, pero tampoco han informado de los detalles. Por su parte, el diario italiano La Repubblica transmite declaraciones del padre del fallecido, Giuseppe Noschese, en las que acusa a las autoridades de haber estado implicadas en la muerte de su hijo: “Lo masacraron, ahora hace falta justicia”.

El disc jockey y productor, de 35 años, residía en Ibiza desde hace años y era una cara familiar en escenarios de Londres, París, Barcelona y Nueva York. Sus géneros favoritos eran los house y tech-house y se posicionó como una figura destacada en la escena underground europea. El sello discográfico Mood Child Art, relacionado con Noschese, se despide del músico en un comunicado emitido en sus redes sociales y lo define como una de esas "almas raras que compartía música desde el corazón sin esperar nada a cambio".