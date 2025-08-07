El joven asesinado a tiros en Torrevieja fue rematado en el suelo tras caer sobre un niño

El asesinato a tiros en Torrevieja del joven turco Caner Koçer, de 21 años y considerado en medios de Turquía como uno de los cabecillas de la banda criminal de los Dalton, pudo haber tenido graves consecuencias durante la ejecución del crimen y posterior fuga, ya que los autores, de la banda rival de los Caspers, portaban cuatro pistolas, remataron a la víctima cuando estaba herida en el suelo sobre un niño con el que tropezó y en la huida con un coche robado en Francia casi acaban arrollando a una multitud de personas que iban a entrar a un concierto.

Un agente local tuvo que realizar hasta cuatro disparos contra el coche de los autores del crimen, que iban en sentido contrario y tras herir a un peatón al tirar dos vallas continuaron la huida hacia otra zona, donde acabaron siendo detenidos por la Guardia Civil y la Policía Local. Los asistentes al concierto, al escuchar los disparos, se dispersaron y se evitó el peligro que les acechaba.

Los tres ciudadanos turcos detenidos, de 23, 30 y 35 años, han pasado este miércoles a disposición del juzgado de guardia de Torrevieja, que ha acordado a última hora de esta mañana prisión preventiva sin fianza para los tres implicados en este crimen por un ajuste de cuentas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han señalado que el juzgado de Instrucción número 3 de Torrevieja ha acordado la prisión provisional y la causa está abierta por un delito de homicidio/asesinato y los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental, conducción temeraria y resistencia a la autoridad.

Dada la peligrosidad de los miembros de la banda de la víctima como el grupo al que se vinculan los arrestados, los Caspers, la Guardia Civil ha organizado un fuerte dispositivo de seguridad, con agentes del cuartel de Torrevieja y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de Alicante, provistos de armas largas de asalto.

La puesta a disposición judicial se ha realizado una vez los investigadores del Equipo de Policía Judicial de Torrevieja han concluido el atestado correspondiente.

Los tres detenidos fueron asistidos este martes en el cuartel de la Guardia Civil por los abogados Alicia Grau, Alejandro Murcia y Alba Herranz, del bufete de Francisco Miguel Galiana Botella. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar en las dependencias del Instituto Armado y dos de ellos han sido asistidos por el mismo equipo jurídico en el juzgado, donde tampoco han prestado declaración.

La familia del joven asesinado también se ha personado para ejercer la acusación particular a través del abogado Juan Antonio Espinosa, que ha sido representado en la comparecencia por el letrado Javier Vázquez Martínez y ha solicitado la prisión para los detenidos como autores de un delito de asesinato.

Tras el asesinato del joven de 21 años fueron intervenidas por la Guardia Civil y la Policía Local de Torrevieja cuatro armas de fuego, entre ellas la usada presuntamente para ejecutar a Canet Koçer. En el lugar del crimen se recogieron ocho casquillos y la víctima recibió tres impactos, uno en la cabeza, otro en el pecho y el tercero en una mano.

La Guardia Civil analizará ahora los casquillos y las cuatro armas para comprobar si se usó más de una en el tiroteo mortal, ya que varios testigos señalan a uno de los tres implicados como el único que disparó, pero este extremo no está del todo claro, según fuentes cercanas al caso.

Una de las pistolas la llevaba aún uno de los implicados, mientras que las otras tres las tiraron los sospechosos en la huida y dos de ellas fueron localizadas en la calle por una niña y por un grupo de jóvenes.

La Guardia Civil baraja que el crimen fue un ajuste de cuentas entre los dos grupos mafiosos de origen turco. La víctima se encontraba alojada junto a otro varón en un hotel de Torrevieja, pero en el momento del crimen se encontraba solo y su acompañante no fue localizado inicialmente en el establecimiento, según fuentes cercanas al caso.

Detenidos tras el asesinato a tiros de un hombre en el centro de Torrevieja

Los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde del pasado domingo, cuando el joven de 21 años caminaba por las inmediaciones de una céntrica calle de Torrevieja, cerca de su hotel. Uno de los ahora encarcelados abordó a Caner y este trató de huir a la carrera pero fue tiroteado y cayó al suelo abatido por varios disparos. Un matrimonio que estaba con sus dos hijos, uno en un carrito, escuchó disparos y de repente el joven tiroteado se le echó encima mientras huía y cayó sobre uno de los niños. El padre fue a sacar a su hijo y en ese momento llegó el asesinó y remató a la víctima con otro disparo antes de huir.

Rápidamente acudieron varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local y comenzó una persecución tras los autores, que se dieron a la fuga en un turismo. Los agentes protagonizaron una arriesgada persecución, que se inició en coche y que continuó a la carrera, y que concluyó pocos minutos después del suceso con la detención de los tres presuntos autores.

Mientras se arrestaba a los implicados, otra patrulla trató de reanimar al hombre abatido a disparos, que yacía en el suelo. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que iniciaron dos agentes de la Guardia Civil, y que continuaron los servicios sanitarios a su llegada, a las 19:40 horas se confirmó el fallecimiento de la víctima.

La Guardia Civil ha comprobado que los presuntos asesinos viajaban en un vehículo robado en Francia el pasado 27 de julio, al que habían doblado la matrícula, empleando una placa correspondiente a otro vehículo de similares características. Los primeros indicios apuntan a que realizaron un seguimiento a la víctima, y que, cuando vieron la oportunidad, le dispararon varias veces, alcanzándolo y falleciendo en el momento. El coche de los detenidos presentaba impactos de bala de los disparos realizados por la Policía Local al intentar frenarlo para que no arrollara a los asistentes al concierto.

Inspección ocular

El Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante se desplazó hasta Torrevieja para realizar las inspecciones técnico oculares de los distintos escenarios.

Los detenidos son tres hombres de nacionalidad turca, de 23, 30 y 35 años, cuya identidad ha sido comprobada gracias a la colaboración de las autoridades de Alemania, Francia y Países Bajos. Asimismo, la Guardia Civil está colaborando con la UDYCO de la Policía Nacional del Málaga para corroborar la implicación de estos tres detenidos en otros hechos ocurridos hace dos semanas en esa provincia, donde se produjo un tiroteo entre dos grupos en el aparcamiento de un supermercado de Estepona.

La investigación la está llevando a cabo el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja, con la colaboración del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante, la USECIC y el Puesto de la Guardia Civil de Torrevieja.

